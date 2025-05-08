Лукашенко заявил, что сейчас непростое время и «всё зависит от нас»

8 мая на открытии Международного выставочного центра в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что, невзирая на нестабильность в мире, Беларусь остаётся мирной страной и должна сохранить этот статус. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

Он отметил, что санкции порождают трудности, но страна не останавливается на достигнутом и продолжает развиваться, строя уникальные объекты будущего.

«Санкции нас душат со всех сторон. Нас пытаются удушить. Но мы живем. И не просто живем. Мы даже создаем уникальные объекты будущего, как этот», – подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул важность слаженной работы каждого на своем месте, чтобы система государства функционировала без сбоев.

«Все зависит от нас. Давайте, как я часто говорил, будем делать всё на своих рабочих местах. Ничего не надо выдумывать», – сказал он.

Он призывал граждан к спокойной работе, а власть – к решению экономических и политических задач. Президент также подчеркнул необходимость защитить страну от внешних угроз и сохранить ее достижения.