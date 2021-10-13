Они спасают людей и ищут опасные вещества. Как тренируют собак специального назначения?

Новости Беларуси. Верный друг и надежный тыл на службе. В Минске проходит чемпионат по служебному многоборью кинологов и собак специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои способности необходимо продемонстрировать по нескольким дисциплинам: послушание, поиск и обнаружение наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. На одной из них побывала Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Умида, лежать! Молодец. Это, пожалуй, самая распространенная и всем известная команда для собаки, которую можно выучить, даже не обладая специальными навыками кинолога. Сегодня на стадионе Университета гражданской защиты МЧС собрались те, для кого многочасовые тренировки и дрессура – это работа на спасение жизней. Чемпионат по служебному многоборью кинологов с собаками спецназначения проходит в 16-й раз. В этом году за звание лучшего в своем деле сражаются 11 команд со всей страны.

Для Умиды это уже не первые состязания. На службе в пограничном комитете она уже более четырех лет. К подобным проверкам на профессионализм привыкла. Например, в 2019 году со своим наставником Аленой взяла первое место на внутренних соревнованиях. Сегодня тандем также настроен решительно. Их специализация – поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Работа ответственная и требующая концентрации и сосредоточенности.

Алена Гутор, офицер отдела профессионального обучения кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:

Это для нее все равно работа, поиск любого вещества (наркотического, взрывчатого), потому что она за это получает, как мы говорим, свою зарплату. То есть это может быть игрушка для кого-то, лакомство, даже наши тактильные прикосновения к собаке. Просто, наверное, они не так сильно понимают, насколько важную работу они делают.

В подготовке собаки для дальнейшей службы есть несколько этапов тренировки. Общий курс предполагает изучение элементарных команд – сидеть, лежать, голос. Так воспитывается послушание. Знание этих команд порою может спасти животное в экстренной ситуации, когда необходимо замереть на месте. Сегодня – день проверки именно этих навыков.

Сейчас будет упражнение: из бега мы укладываем собаку. Готовы? Бегом марш. Положили собаку.

Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БСФО «Динамо» по служебному многоборью кинологов с собаками специального назначения:

С каждым годом уровень подготовки служебных собак и самих кинологов вырастает. Наши соревнования преследуют цель дать толчок для кинолога, для его служебной собаки к их дальнейшему развитию, которое они смогут проявить непосредственно в своей служебной деятельности. Мы стараемся моделировать упражнения ежегодно с учетом тех тенденций, которые складываются перед ними непосредственно в их служебной деятельности.

Максим Шингель в кинологической службе недавно, тренирует бельгийскую овчарку Дину. В этом деле она тоже новичок. К достижению своих первых результатов приступила летом. Ее преимущества заключаются в выносливости и памяти. Выполнив команду один раз, запомнит навсегда. Впереди ее ждет карьера спасателя, который найдет след в любых условиях и ситуациях.

Максим Шингель, кинолог кинологической службы РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Когда выезжаешь на поиски, 50 % работает собака и на 50 % работает кинолог. Мы вместе одно целое, которое составляет эти 100 %, которые мы выкладываем на поиски, на нахождение людей на завалах и под завалами. Собака, в отличие от человека, может пробежать 20 километров буквально в 15 минут. А так человек будет идти туда несколько часов, а то и день. И этим очень эффективны собаки в поиске у нас.