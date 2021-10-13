«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность

Новости Беларуси. В нашей стране за 9 месяцев произошло более 4 000 пожаров, на которых погибли 436 человек. Осенне-зимний период – то время, когда на телефоны экстренных служб чаще всего поступают звонки с просьбой помочь справиться с огненной стихией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приходят холода, и люди активнее топят печи, включают электрообогреватели. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 67 % пожаров с гибелью людей происходит с октября по март. Причины разные: от незнания элементарных правил безопасности до полного их игнорирования. Один из способов предотвратить трагедии – профилактика. В рейд с МЧС отправился Виктор Пралич. Тамара Егоровна в деревне Непороты живет уже более 30 лет. К каждому отопительному сезону готовится со всей ответственностью: и дрова заранее закажет, и дымоход в порядок приведет. А пару лет назад решила не рисковать и установила новую печь. Жизнь дороже денег.

Тамара Авагимова, жительница деревни Непороты:

Сейчас я один раз топлю, но немножко подогреваю. Иногда, когда поленюсь, так включаю радиатор – обогреватель свой. Виктор Пралич, корреспондент:

Смотрите часто за печкой? Тамара Авагимова:

Смотрю, подкидываю. Смотря, какие дрова. Если толстые, то они подольше горят. Но и опытной истопнице у представителей МЧС нашлось что посоветовать.

Вам лучше печку топить утром, когда вы проснулись и бодры. А не ближе к вечеру, когда сказывается усталость, потому что можно где-то забыть, отвлечься. Когда топите печку, вот эти ковры надо убирать. Не дай бог выскочит какая-то искра.

Виктор Пралич:

В сводке МЧС по Витебской области уже зарегистрирован 741 пожар. К сожалению, есть и погибшие – более 70 человек. По статистике спасателей, каждое 7-е возгорание в регионе произошло от неправильной эксплуатации печи. Территория Добейского сельсовета сегодня – это почти 30 населенных пунктов. Накануне пожароопасного сезона – особое внимание тем, кто находится в так называемой группе риска: одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды.

Александр Алексеенко, председатель Добейского сельского исполкома:

Мы практически заканчиваем делать печное отопление, все обследование. До конца месяца будут закончены две последних печки здесь. Отслеживаем полностью, проводим профилактику, потому что это надо делать с людьми.

Профилактика в этом доме уже вряд ли изменит ситуацию. Здесь нужен хозяйский подход. Трещины в печи, мусор на предтопочном листе, еще и отсутствие пожарного извещателя. Взрослый сын уверяет, что отец устранит замечания в ближайшие дни.

Отец сделает!

Вот представьте такую ситуацию: вы приедете в следующий раз, а возвращаться некуда, потому что родители забыли случайно, что топили печку. Уголек упал на этот вот мусор.

Софья Глинская, официальный представитель УМЧС по Витебской области:

Людям выписываются рекомендации, в которых указываются сроки установления, допустим, извещателей либо устранение других неполадок. Потом контрольно выходит комиссия, чтобы посмотреть, все ли люди устранили. Если такого не происходит, то прибегают к другим мерам. Иногда даже административного характера. В любом случае работа эта продолжается постоянно. И она проходит не только в период отопительного сезона. Комиссия работает круглый год, чтобы люди чувствовали себя безопасно и чувствовали себя защищенными. К Валентине Лещик пожарные пришли не с пустыми руками. За средства местного сельисполкома хозяйке установили автономный пожарный извещатель. Напомнили, конечно, еще раз и о правилах использования печи. В этом году, признается хозяйка, сын позаботился еще задолго до отопительного сезона.

Валентина Лещик, жительница деревни Лесковичи:

Помазал сначала, там заделал, потом побелил, потом здесь все поубирал, почистил, покрасил, все повычищал.

Перегруз электросетей, перекал отопительных печей, эксплуатация неисправного газооборудования. Неосторожность при курении. С наступлением холодов увеличивается риск бытовых пожаров и отравлений угарным газом. С начала года в Беларуси количество несчастных случаев возросло на 20 %. В 2021 году количество несчастных случаев на пожарах возросло на 20 %. МЧС о причинах гибели людей. Читайте здесь.