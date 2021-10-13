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«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность

13 октября 2021 18:15
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Новости Беларуси. В нашей стране за 9 месяцев произошло более 4 000 пожаров, на которых погибли 436 человек. Осенне-зимний период – то время, когда на телефоны экстренных служб чаще всего поступают звонки с просьбой помочь справиться с огненной стихией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-1

Приходят холода, и люди активнее топят печи, включают электрообогреватели. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 67 % пожаров с гибелью людей происходит с октября по март. Причины разные: от незнания элементарных правил безопасности до полного их игнорирования. Один из способов предотвратить трагедии – профилактика.

В рейд с МЧС отправился Виктор Пралич.  

Тамара Егоровна в деревне Непороты живет уже более 30 лет. К каждому отопительному сезону готовится со всей ответственностью: и дрова заранее закажет, и дымоход в порядок приведет. А пару лет назад решила не рисковать и установила новую печь. Жизнь дороже денег.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-4

Тамара Авагимова, жительница деревни Непороты:
Сейчас я один раз топлю, но немножко подогреваю. Иногда, когда поленюсь, так включаю радиатор – обогреватель свой.  

Виктор Пралич, корреспондент:
Смотрите часто за печкой?  

Тамара Авагимова:
Смотрю, подкидываю. Смотря, какие дрова. Если толстые, то они подольше горят.  

Но и опытной истопнице у представителей МЧС нашлось что посоветовать.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-7

Вам лучше печку топить утром, когда вы проснулись и бодры. А не ближе к вечеру, когда сказывается усталость, потому что можно где-то забыть, отвлечься. Когда топите печку, вот эти ковры надо убирать. Не дай бог выскочит какая-то искра.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-10

Виктор Пралич:
В сводке МЧС по Витебской области уже зарегистрирован 741 пожар. К сожалению, есть и погибшие – более 70 человек. По статистике спасателей, каждое 7-е возгорание в регионе произошло от неправильной эксплуатации печи.  

Территория Добейского сельсовета сегодня – это почти 30 населенных пунктов. Накануне пожароопасного сезона – особое внимание тем, кто находится в так называемой группе риска: одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-13

Александр Алексеенко, председатель Добейского сельского исполкома:
Мы практически заканчиваем делать печное отопление, все обследование. До конца месяца будут закончены две последних печки здесь. Отслеживаем полностью, проводим профилактику, потому что это надо делать с людьми.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-16

Профилактика в этом доме уже вряд ли изменит ситуацию. Здесь нужен хозяйский подход. Трещины в печи, мусор на предтопочном листе, еще и отсутствие пожарного извещателя. Взрослый сын уверяет, что отец устранит замечания в ближайшие дни.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-19

Отец сделает!  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-22

Вот представьте такую ситуацию: вы приедете в следующий раз, а возвращаться некуда, потому что родители забыли случайно, что топили печку. Уголек упал на этот вот мусор.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-25

Софья Глинская, официальный представитель УМЧС по Витебской области:
Людям выписываются рекомендации, в которых указываются сроки установления, допустим, извещателей либо устранение других неполадок. Потом контрольно выходит комиссия, чтобы посмотреть, все ли люди устранили. Если такого не происходит, то прибегают к другим мерам. Иногда даже административного характера. В любом случае работа эта продолжается постоянно. И она проходит не только в период отопительного сезона. Комиссия работает круглый год, чтобы люди чувствовали себя безопасно и чувствовали себя защищенными.  

К Валентине Лещик пожарные пришли не с пустыми руками. За средства местного сельисполкома хозяйке установили автономный пожарный извещатель. Напомнили, конечно, еще раз и о правилах использования печи. В этом году, признается хозяйка, сын позаботился еще задолго до отопительного сезона.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-28

Валентина Лещик, жительница деревни Лесковичи:
Помазал сначала, там заделал, потом побелил, потом здесь все поубирал, почистил, покрасил, все повычищал.  

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-31

Перегруз электросетей, перекал отопительных печей, эксплуатация неисправного газооборудования. Неосторожность при курении. С наступлением холодов увеличивается риск бытовых пожаров и отравлений угарным газом. С начала года в Беларуси количество несчастных случаев возросло на 20 %.  

В 2021 году количество несчастных случаев на пожарах возросло на 20 %. МЧС о причинах гибели людей. Читайте здесь.

«Не дай бог выскочит какая-то искра». Спасатели проверяют дома с печным отоплением на безопасность-34

Как отмечают спасатели, по-прежнему наибольшее количество пожаров происходит в частном секторе. До конца октября в стране продлится акция «За безопасность вместе».  

# МЧС Беларуси # общество # Виктор Пралич # Анатолий Долголевец # Валентина Лещик # Софья Глинская # Александр Алексеенко # Тамара Авагимова # Фотофакт

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