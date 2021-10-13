Одни ищут под завалами, другие – в лесу. Рассказываем, какие породы собак служат в МЧС

Новости Беларуси. Верный друг и надежный тыл на службе. В Минске проходит чемпионат по служебному многоборью кинологов и собак специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои способности необходимо продемонстрировать по нескольким дисциплинам: послушание, поиск и обнаружение наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Участие в состязаниях принимают порядка 40 лучших специалистов-кинологов со служебными собаками, которые представляют команды Государственного пограничного комитета, Службы безопасности Президента, Национального аэропорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям и другие.

Сергей Лягович, начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Собаки у нас используются лабрадоры, изначально лабрадоры. Сейчас мы расширили круг собак. У нас уже появились малинуа, немецкие овчарки. Лабрадоры у нас используются в поиске людей в техногенной среде, то есть при обрушении каких-то зданий, сооружений – используются именно в завалах. Немецкая овчарка и малинуа – это как более выносливые собаки, они используются в лесных массивах для поиска потерпевших людей, которые потерялись.

Дарк, несмотря на свой темный окрас, очень дружелюбный и ласковый пес. Именно лабрадоры чаще всего используются на службе в МЧС. Они не агрессивные и максимально быстро идут на контакт с человеком. Эти четвероногие бойцы не забывают и еще об одной своей функции – быть верным другом и источником радости.

Сергей Язинский, инспектор-кинолог кинологической службы РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Есть люди, которые панически боятся собак. И в экстренных ситуациях, если собака будет злобно, агрессивно относиться к людям, будет еще более экстренная ситуация. Поэтому лабрадоры у нас – добрые собаки. Также мы с ними посещаем школы, реабилитационные центры, где есть детки с различными особенностями.