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Министр здравоохранения РФ: принципиально важной является выработка подходов по профилактике и лечению

13 октября 2021 18:12
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Новости Беларуси. Минск принял масштабный медицинский саммит стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забота о населении Содружества – цель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения.  

Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко – читать здесь.  

Министр здравоохранения РФ: принципиально важной является выработка подходов по профилактике и лечению-1

В Минск приехали министры здравоохранения и главные санитарные врачи СНГ. Приглашены и специалисты международных организаций. Борьба с пандемией коронавируса – одна из основных тем. И в данной ситуации необходима согласованная работа на территории всего Содружества. Это, встречаясь с участниками Совета, подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.  

Игорь Петришенко: основная задача, которую мы сегодня обсуждали, – продолжение вакцинации – читать здесь.  

Министр здравоохранения РФ: принципиально важной является выработка подходов по профилактике и лечению-4

К концу 2021 года наша страна готова начать производство российской вакцины «Спутник V» по полному циклу.  

Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси – читать здесь.  

Министр здравоохранения РФ: принципиально важной является выработка подходов по профилактике и лечению-7

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России:  
Конечно же, принципиально важной является в том числе и выработка подходов по профилактике и лечению. И, конечно же, вопросы экономики здравоохранения, которые впервые выносятся на повестку. Это оценка технологий, погружение в программы обязательной медицинской помощи. Это тоже сегодня является весьма актуальным.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Игорь Петришенко # Михаил Мурашко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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