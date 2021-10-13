Министр здравоохранения РФ: принципиально важной является выработка подходов по профилактике и лечению

Новости Беларуси. Минск принял масштабный медицинский саммит стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забота о населении Содружества – цель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения. Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко – читать здесь.

В Минск приехали министры здравоохранения и главные санитарные врачи СНГ. Приглашены и специалисты международных организаций. Борьба с пандемией коронавируса – одна из основных тем. И в данной ситуации необходима согласованная работа на территории всего Содружества. Это, встречаясь с участниками Совета, подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Игорь Петришенко: основная задача, которую мы сегодня обсуждали, – продолжение вакцинации – читать здесь.

К концу 2021 года наша страна готова начать производство российской вакцины «Спутник V» по полному циклу. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси – читать здесь.