О новом проекте Конституции, молодёжи в парламенте и приёмах граждан. Большое интервью с Натальей Кочановой

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели. Рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Орлов:

Здравствуйте, в эфире «Сенат» и я, Петр Орлов. О самых ярких событиях парламентской недели расскажу прямо сейчас. Принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок и стабильность в нашей стране – именно такие принципы диктует время. Об этом заявила спикер верхней палаты Наталья Кочанова на открытии осенней сессии парламента. Сенаторы уже одобрили законопроект об изменении Конституции и поддержали приостановление соглашения между Беларусью и Европейским союзом о реадмиссии. Своего рода ответ на политику двойных стандартов Евросоюза по отношению к нашей стране. Ключевое место на сессии отводилось также и экономическим вопросам. О новых законопроектах, а также приоритетах работы верхней палаты парламента поговорим с нашим гостем – председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Ивановной Кочановой. Петр Орлов:

4 октября начала свою работу осенняя сессия Совета Республики. Открывая заседание, вы отметили, что главная задача парламентариев – совершенствование законодательства, его актуализация и работа на опережение. Как сегодня Совет Республики выстраивает работу в этом направлении? «Есть ряд законопроектов, которые уже, конечно, требовали своего обновления»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, абсолютно вы правильно сказали. Работа идет на опережение. Каждый год в конце года мы формируем план работы над законопроектами на следующий год. Как раз сейчас этот период, мы формируем план работы на следующий год. Конечно, та работа, которая будет в следующем году, и работа над законопроектами должны быть абсолютно актуальными. Не просто потому что надо там пересмотреть, а потому что это идет от жизни, потому что это востребовано. Это плановая такая работа. А что касается «работать на опережение», то, конечно, члены Совета Республики, депутатский корпус – мы должны мониторить, четко видеть ситуацию, которая происходит на международной арене. Что происходит вокруг нашей страны, что происходит внутри нашей страны. Чтобы понимать, какие законопроекты актуальны, и, возможно, какие-то принимать уже надо сегодня. Поэтому такая задача перед нами стоит. Собственно говоря, мы не только сегодня такую задачу ставим перед собой. И вчера, и тогда, когда мы понимали, что в 2020 году мы увидели, что есть ряд законопроектов, которые уже, конечно, требовали своего обновления, принятия абсолютно других решений. Потому что того требует время. Законопроекты должны быть актуальны и не только – они должны работать на перспективу. Это серьезная работа, она непростая, но вместе с тем она очень важна, потому что наше государство правовое, мы живем в правовом государстве. И вся та работа, которая складывается у нас, в Совете Республики над законопроектами – я уже не первый раз говорю о том, что мы не подключаемся на финишном этапе, а мы работаем вместе с депутатами Палаты представителей над отработкой законопроектов, в последующем ратифицируя их или одобряя у себя, в Совете Республики. Петр Орлов:

В Беларуси продолжается работа над обновлением Основного закона. Недавно прошло расширенное заседание Конституционной комиссии с участием главы государства. К слову, в состав комиссии вошли представители общественности, теоретики, практики государственного правления, в том числе и парламентарии. Как сегодня сенаторы задействованы в процессе обновления нашего Основного закона? Когда проект Конституции будет доработан, члены Совета Республики и парламентарии будут выступать с разъяснениями

Наталья Кочанова:

Ряд наших сенаторов являются членами рабочей группы Конституционной комиссии, мы вместе работали над этим основным законопроектом нашей страны. Кроме того, те члены Совета Республики, которые работают в регионах и не были задействованы непосредственно в работе этой комиссии – мы с ними держали очень тесный контакт, чтобы та информация, которая поступает к ним от граждан, от людей, просто их инициативы, мы очень плотно отрабатывали все предложения, которые к нам поступали. Обсуждали. Причем я вам скажу, что часть вот этой Конституционной комиссии, члены Совета Республики – мы собирались у себя в Совете Республики вместе, чтобы обсудить те предложения, которые поступали к нам. Или, наоборот, те, которые мы инициировали. Например, по молодежной политике – мы предложили, что должна быть отдельная статья в Конституции, которая бы четко определяла работу с молодежью. Или ряд других инициатив, которые исходили от членов Совета Республики. И сегодня эта работа не завершена, мы предложили проект Конституции, совсем недавно было совещание, где был представлен проект Основного закона – Конституции. Но вместе с тем работа продолжается. И в ближайшее время, когда будет доработан этот проект, он будет вынесен на всенародное обсуждение. И здесь опять подключаются члены Совета Республики и парламентарии в целом, чтобы выступать с разъяснениями, с объяснениями. Потому что те новеллы, которые есть сегодня в проекте Конституции, обсуждались и с нашими членами Совета Республики. Петр Орлов:

В этом году Совет Республики избрал для себя новую форму работы с белорусами – выездные приемы граждан в регионах. Такие уже прошли в Витебской области, Минском районе, городе Минске. На встречу к сенаторам пришли свыше 500 человек. Насколько сегодня актуальна такая форма работы в решении конкретных проблем наших граждан? О выездных приемах граждан: «Мы планируем такую практику продолжать»

Наталья Кочанова:

В нашей стране работа с обращениями граждан ведется на системной основе и достаточно давно. Мне кажется, что так, как в нашей стране эта работа выстроена, пожалуй, трудно найти еще такую страну. Потому что действительно есть разные формы общения с людьми, чтобы оказать помощь в решении их вопросов. Мы пошли немножко дальше. Мы как члены Совета Республики должны ежемесячно проводить приемы по личным вопросам. Плюс прямые телефонные линии, диалоговые площадки, встречи в коллективах – все традиционно, и вместе с тем появились новые формы работы. Вместе с тем мы решили, что, например, мы выезжаем, проводим единый день приема, в определенную область. В каждом регионе этой области ведет прием наш член Совета Республики. И на следующий день на заседании расширенного Президиума Совета Республики мы подводим итоги работы с обращениями граждан в той или иной области, или в Минске, как мы проводили совсем недавно. Это дает свои результаты еще и потому, что мы видим, какие наиболее актуальные вопросы характерны для этой области. Что бы мы ни говорили, несмотря на то, что наша страна вроде и не такая большая, но в каждом регионе есть свои особенности, ровно так, как и в каждом городе, в каждом районе. Где-то больше вопросы касаются трудоустройства, где-то выделения земли, где-то благоустройства и наведения порядка – чистая вода и все остальные вопросы, с которыми обращаются жители к нам. Мы такую инициативу попробовали, она дала свои результаты, и вы знаете, что важно – в этой работе к нам так тесно подключились местные органы власти. И в последний раз, когда мы проводили такой выездной прием в Брестской области, мы вели одновременно прием и членов Совета Республики, и руководителей местной вертикали. То есть практически в этот день люди могли прийти, обратиться, получить ответы на те вопросы, которые их волнуют. Ну, или помочь разобраться в тех проблемах, которые у них есть. Мы планируем такую практику продолжать, однозначно, мы будем работать и далее. А кроме того, это одно из основных направлений в нашей работе – работа с гражданами. Мы орган территориального представительства. Поэтому, конечно, в нашей работе над законопроектами мнения наших граждан, наших людей очень важно. И мы, конечно, всегда все такие хорошие инициативы используем в работе над законопроектами и вообще в решении тех вопросов, которые стоят перед нашими людьми.

Петр Орлов:

К теме молодежи. Одно из направлений деятельности Совета Республики – работа с молодежью. Сенаторы встречаются с молодым поколением белорусов и отвечают абсолютно на все вопросы. Функционирует Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. Останется или молодежная повестка в качестве приоритетов деятельности верхней палаты белорусского парламента? Наталья Кочанова:

Абсолютно. В этом даже нет никакого сомнения, мы очень тесно работаем с нашей молодежной ветвью, я бы так сказала. Это наши коллеги. Мы проводим совместные мероприятия, я вам скажу, что при проведении прямых линий, приемов по личным вопросам с нами всегда присутствуют представители Молодежного парламента. Ровно так, как на сессиях, на заседаниях наших сессий присутствуют представители Молодежного парламента. Мы не можем быть в отрыве, потому что вы – наше будущее, молодежь – наше будущее. И мы понимаем, что тот опыт, который есть у нас, мы должны абсолютно передать нашим коллегам молодым. А те инициативы, которые есть у молодежи, мы должны принимать, чтобы, решая какие-то определенные задачи, мы их использовали и были абсолютно правы в решении тех вопросов, которые волнуют сегодня молодых ребят. Поэтому это тоже основное направление в нашей деятельности, и я считаю, что от этой работы нам уходить нельзя. И поверьте, что сегодня у нас достаточно много молодых ребят – это школьники, студенты, которые приходят к нам в Совет Республики. Мы проводим встречи с ними. Ровно так, как мы выезжаем в молодежные аудитории, встречаясь со студентами. Совсем недавно я встречалась в Полоцком государственном университете с молодыми ребятами, со студентами. В Академии МВД в Минске с курсантами. Это очень интересные встречи и очень полезные, потому что там тоже они говорят о тех вопросах, которые сегодня мы должны использовать в своей работе.