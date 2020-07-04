Они работают в президентском пуле. Какой Александр Лукашенко в жизни, рассказали журналисты

Этот «репортаж о репортёрах» снимался без сценария, без заранее подготовленных эпизодов. Всё не по канонам традиционного кино. В одном материале и длинные перелёты, и закулисье записи новогоднего обращения, и субботники, и рабочие поездки. Словом, мы снимали обычную жизнь нашего президентского пула. Или всё же необычную? Это они рассказали сами в фильме «Президентский пул».

Ольга Макей, АТН:

Президентский пул журналистов: они знают, чем завтра будет заниматься глава государства, первыми слышат самые громкие заявления и своими глазами видят исторические события. Звучит интригующе, но за этой романтикой – ненормированный график и повышенная ответственность. А начинали все по-разному.

Юлия Бешанова, СТВ:

Я работала на регионе, я работала в Брестской области. Тогда Президент приехал с рабочей поездкой в Брестскую область. Региональные корреспонденты, как всегда, на подхвате. И для меня была большая загадка, куда хватает флешки, кто куда бежит, зачем? И как это всё, вообще, успеть в эфир.

Если у фотографов и журналистов информационных лент основная часть работы заканчивается раньше, у телевизионщиков всё только начинается. Сюжеты на вечерние программы ведь нужно не только написать, но и смонтировать. Это здание на Коммунистической в Минске между собой делят телеканалы ОНТ и СТВ.

Работа здесь кипит буквально круглосуточно. Профессия репортёра пула – точно не из тех, что с 9.00 до 18.00. Их график полностью синхронизирован с президентским. А рабочий день заканчивается только с финальной заставкой вечернего эфира.

Алёна Сырова, СТВ:

График президентского журналиста складывается, исходя из графика Президента. Мы предварительно знаем, чем будет заниматься Президент в ближайшую неделю, но, конечно, мероприятия могут меняться. Потому что и график Президента весьма непредсказуем: могут меняться мероприятия, могут добавляться. Мы, действительно, уже давно не считаем часы, которые проводим на работе. Не только в политической повестке, но и там, где происходят важнейшие события – во Дворце Независимости (а это несколько сотен разных помещений и залов) журналисты пула ориентируются хорошо.

Работают здесь почти каждый день, и многие – с самого его открытия. Могут и экскурсию провести. Дворцовому мрамору – и дресс-код соответствующий. Всё же мероприятия здесь чаще официальные. Журналисты, конечно, не участники встреч и переговоров, но статус обязывает!

Алена Сырова:

Ясное дело, что ты не наденешь мини-юбку и не поедешь во Дворец Независимости. Но. Мрамор Дворца Независимости предполагает какой-то деловой костюм, туфли. Там, по крайней мере, всё понятно. Если мы говорим о рабочих поездках Президента – то тут никогда не предугадаешь. Потому что наш Президент любит менять маршрут и мы можем начать на предприятии, которое производит шубы, а закончить где-нибудь на сельхозпредприятии или в поле. И туда уже явно не поедешь на каблуках. Поэтому выбираешь какую-то более удобную обувь.

Юлия Бешанова:

Каждая девушка, которая начинала работать в президентском пуле, начинала свой путь на высоких каблуках. Потому что очень хочется выглядеть красиво. Но спустя некоторое время ты понимаешь, что самая удобная обувь это либо каблук – его отсутствие, либо он должен быть совсем минимальный. Потому что вот те самые «пойду не по маршруту» – можешь оказаться в любом месте. Как и для президента, для журналистов постоянные командировки – часть жизни.

Алёна Сырова:

Командировки и работа во дворце – они разнятся между собой. В командировки мне, честно говоря, нравится ездить больше, они непредсказуемые. Мы приезжаем на первую точку, а где закончится наш рабочий день – мы не знаем. Он приезжает на предприятие, потом решает, что посетит ещё ряд. По визитам президента за рубеж можно изучать географию. Например, только за 2019 год борт №1 в небе провел примерно 100 часов и налетал на 80 тысяч километров.

Конечно, сопровождают главу государства в поездках и журналисты. Юлия Бешанова:

Командировка в Житомир, когда встречались с Зеленским, и когда не было предусмотрено никаких интервью, и мы ожидали прибытия Президента. Коллеги из других стран окружили таким плотным кольцом, что главы государств фактически не могли пройти. Естественно, наш Президент быстро сориентировался, стал отвечать на вопросы. То есть получилось такое стихийное интервью. У нас у многих на телефонах сохранились фотографии: два президента в кольце журналистов и практически президентов не видно, потому что камеры, микрофоны и очень-очень много людей.

Репортёры под новый год Александру Лукашенко сделали сюрприз. Ёлочные игрушки с изображением знаковых мест нашей страны.

Юлия Бешанова:

Это от всех журналистов пула с лучшими пожеланиями в наступающем году!

Юлия Бешанова: Мне кажется это тогда было такое приятное удивление и приятная неожиданность, которая, действительно, порадовала и подняла настроение. Ольга Макей:

У президента крепкие объятья? Юлия Бешанова:

Крепкие объятья! Журналистов глава государства научил и рожь жать, и лен теребить.

Президентский пул и траву скосит – если нужно! Но даже в такие моменты о съёмках никто не забывает. Иногда, можно даже необычное селфи с Президентом заполучить.

Журналисты президентского пула знают: рядом с главой государства откосить от работы не получится. Вот кадры субботника этого года: лес в Гомельской области высаживают и репортёры. Вместе пару лет назад наводили порядок и на Трофимовой кринице возле Александрии. На своей родине президент гостей принимал как радушный хозяин.

Алёна Сырова:

Сало, хлеб, самогон, естественно. Получилась такая практически домашняя посиделка. Для меня было удивительно, что Президент он, действительно, какой в кадре – такой и в жизни, в общении. Абсолютно простой человек, который наравне со всеми работает, наравне со всеми проводит время, наравне со всеми отдыхает.

Эта работа для них – не просто часть жизни. Съемки репортажей, подготовки статей. График журналиста президентского пула не уложишь в привычные многим 8 часов. Их часто не бывает дома, семейные праздники – тоже без них. Но к такому ритму уже привыкли.

Юлия Бешанова:

К счастью или сожалению, наши дети растут более самостоятельными. Потому что наши дети растут на монтажках. У меня ребёнок прекрасно знает, как работает монтажка, где кого можно найти. То есть он может после школы прийти сюда и знает, что до 19.30, до времени эфира маму трогать до нельзя. Порой их работа – часами ждать новостей, ради минуты эфира. Но оно того стоит, когда своими глазами видишь важнейшие события и в мире, и в стране.

Подписание исторических документов, нюансы самых сложных переговоров, зарубежные визиты, где встречают как родных, или рукопожатия, ради которых политикам пришлось перелететь океан. На каждое событие у журналистов президентского пула – есть история, описанная в репортажах. И эта летопись – и есть история страны.