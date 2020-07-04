«В этой обуви очень удобно, она красивая и хорошая по качеству». Холдинг «Марко» второй год подряд признан лучшим «Молодёжным брендом»

Новости Беларуси. От классических лодочек до кед в стиле кэжуал. В День белорусского бренда, а он сегодня, 4 июля, прошел в Витебске, выбирали обувного лидера страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам национального социологического исследования «Молодежный бренд – 2020» им вновь признан холдинг «Марко».

Что помогает компании из года в год оставаться в центре внимания и уверенно шагать в будущее – узнавала Анастасия Бут. Второй год подряд компания «Марко» становится обувным лидером, которому свое предпочтение отдает поколение NEXT. «Молодежный бренд – 2020» подтверждается социсследованием, проведенным в Беларуси.

Майя Краковец, жительница Витебска:

Я выбираю «Марко», потому что в этой обуви очень удобно. Потому что она красивая и она хорошая по качеству.

Екатерина Краковец, жительница Витебска:

У нее уже появились свои взгляды на жизнь. Она уже хочет обувь красивую и удобную. И она сама в магазине самостоятельно примеряет. И вот в последний раз, когда мы были в магазине «Марко», придя за одной парой, мы ушли с двумя.

Олег Сурган, житель Витебска:

Вот сейчас лето, и это очень важно, чтобы обувь была легкой, практичной. И самое важное, чтобы она была качественной. Это и есть в «Марко».

Ксения Мирук, жительница Витебска:

Я учусь на инженера-экономиста и видела производство «Марко» изнутри. Могу сказать, что они качество гарантируют. По устоявшимся канонам стиля изящно «проходится» компания «Марко». Фольклорные нотки – модный гимн этого сезона. Воспет он в линейке пляжной и садовой обуви.

Она сегодня покоряет не только сердца молодых кокеток, но и мировые подиумы.

Валентина Дынич, директор ООО «БелБрендАудит»:

«Марко» хочется хвалить, потому что они открыты. Они, знаете, в хорошем смысле такой хороший локатор, который поворачивается, отслеживает все более новое. У нас с ними возник такой замечательный альянс с точки зрения оценки перспектив молодежной моды. Потому что молодежь действительно любопытная. А «Марко» как раз позволяет еще сказать кому-то слово. Это, мне кажется, очень важно. Да, профессионалы решают, но они должны смотреть вокруг, что происходит. «Марко» это делает.

Причем смотрит «Марко» даже не в завтра – на два года вперед, благодаря сотрудничеству с мировым лидером в области моды и дизайна WGSN. Площадка, позволяющая следить за актуальными трендами сезона, который еще даже не наступил.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Сегодня интернет – это возможность следить за направлением моды, за цветовой гаммой. И сегодня наши предприятия, перерабатывающие кожтовары, стремятся не уступать аналогам мировым. Есть возможность выбора, я имею в виду комплектующих. А когда есть возможность выбора, создается та коллекция, которая по душе, которая воспринимается сегодня во всем мире, в первую очередь молодежью.