Андрей Муковозчик: чем заполняют пустую рамку и почему коронавирус –«вещь в себе». Телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Все-таки классики – они на то и классики, что вечны. Я про «Три источника и три составных части…» Давайте начнем с источников. Для начала вспомним конец прошлого года. Истерику на сайтах и экскурсии по городу «супрацiў iнтэграцыi». А ведь никто в глаза не видел ни единого документа! «Змагары» понапридумывали про пресловутую «31-ю дорожную карту» и этим джокером возбуждались сами и пробовали нас. В сухом остатке – штрафы и сутки у особо говорливых. Но и определенное сплочение националистов. Это источник номер раз. Затем пришел коронавирус, вместе с ним пришла истерика в соцсетях. Начали ее вечно недовольные «жены предпринимателей» и «лидеры мнений». Криками своими разбудив «кухонных стратегов» – тех, которые всегда знают, как надо было делать. Смотрим статистику. Берем Украину, Россию, Беларусь. Народы наши по физиологии схожи, по жизни ведут себя одинаково. Медицина еще 30 лет назад была одна и та же. А врачи обучены, воспитаны и лечат все еще на одном примерно уровне.

Украина вводила карантин «по-европейски». Россия вводила карантин, как налоговый маневр, – наотмашь. Беларусь карантин не вводила. Кому-то еще не очевидно, что мы поступили правильно? А коронавирус оказался занятной «вещью в себе»: вакцины от него нет, инфицироваться может каждый. Что при этом заболит и до какой степени – от человека зависит, не от вируса. И почему-то никто из известных мне «змагароў» и «паникеров» не заболел, отчего бы? Андрей Муковозчик:

Зато произошло следующее: в интернете сплотились вечно недовольные лидеры мнений, которых со страстной силой поддержали типа «независимые» сайты. Это второй источник. Пришел черед избирательной кампании. И тут удивительным образом националисты и истерички слились в единое целое. Не чудом, а с помощью давно запущенных и хорошо отлаженных интернет-платформ типа «Улей» и MolaMola, которые поначалу собирали денежку для беспризорных животных и голодных детей – святое же дело! Внезапно вспыхнувшая любовь к «филантропам и меценатам» объединила всех. Даже тех, кто, казалось бы, воочию увидел, наконец, ту самую «31-ю карту» – да вот же он, червонный валет! Который продаст все, если это будет выгодно, о чем, не стесняясь, и говорит.

В чем же секрет этих однотипных фокусов? Он прост: всякий раз «образованной публике» показывали пустую рамку, которую каждый заполнял сам: своими страхами, своими желаниями, кошмарами и мечтами, «хотелками» и требованиями – сам. Так было с «договорами и картами». Так было с пандемией. Так происходит и сейчас. Ведь все, что обещается – сайтами и блогерами, каналами и комментаторами – все это одни слова, от которых можно в любой момент и отпереться. Создание фантомов поставлено просто на поток. Сколько, нам говорили, эти – с честными глазами и ловкими руками – собрали подписей? Подошел момент проверять – а они недействительны! Как недействительны? А вот так. Да не может быть! Наоборот, может: вы почему поверили, когда вам собранную цифру просто назвали? Хоть одно разумное обоснование верить им на слово можете придумать? Мне как-то даже неудобно за некоторых своих знакомых, которые на вот эти вот пустые рамки и цифры из воздуха повелись. Как в цирке, ей-богу: если хочешь быть обманутым – обязательно будешь. А клоун на тебе, заметим, еще и заработает.