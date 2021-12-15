Они посетили настоящий танковый полигон. Как встретили школьников в 72-м объединённом учебном центре?

Новости Беларуси. Их встречают со всеми почестями. Трое мальчишек в танковых шлемофонах – почетные гости 72-го объединенного учебного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять лет назад Вооруженные Силы Беларуси передали в дар городу Буда-Кошелево самоходную установку СУ-100. Тогда ребята стали символичным экипажем легендарной боевой машины. Сегодня, повзрослевшие и возмужавшие, они посетили настоящий танковый полигон.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Для того чтобы показать жить Вооруженных Сил, жизнь простых солдат в нашем прославленном 72-м объединенном учебном центре. И данная идея воплотилась. Я уверен, что наши ребята – не только эти три танкиста, как мы их уже про себя называем – будут достойно служить в Вооруженных Силах, но их друзья, ученики одного класса прибудут в Вооруженные Силы в том или ином виде. Либо солдатами, либо офицерами, но свой долг по службе Родине, я уверен, они достойно отдадут.

Школьники смогли отработать навыки стрельбы, правда, не в реальности, а на тактическом тренажере. Кабина – точная копия салона танка. Компьютерную войну одновременно ведут около десятка боевых машин. Впрочем, несмотря на игрушечный вид, задания вполне серьезные. После виртуальной экскурсии ребят ждал военный полигон и тест-драйв настоящей бронемашины – Т-72.

Артем Некрашевич:

Катались на танках. Переоделись, покатались – это просто бомбезно. Потом пошли на тренажеры ко всем, тоже покатались, поприцеливались, постреляли, покушали. Очень вкусно покормили.

Елена Некрашевич:

Он настроен служить. Одно время он даже был настроен поступать в Военную академию. Его всегда очень впечатляет выступление роты почетного караула. Для него это, наверное, мечта.