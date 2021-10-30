«Они понимают, что такое государственная политика». Депутат Макарина-Кибак встретилась с минскими школьниками

Новости Беларуси. Урок в «Школе активного гражданина» посвятили труду белорусских медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Урок в «Школе активного гражданина» посвятили труду белорусских медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
165-ю среднюю школу посетила депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак. Со школьниками она поделилась своим врачебным опытом и на доступном для ребят языке рассказала, почему сегодня системой здравоохранения Беларуси можно гордиться.
Разговор коснулся не только тяжелого для медиков ковидного периода. Ведь в истории белорусского здравоохранения много достижений. Успехи в кардиохирургии, трансплантологии, наши врачи научились бороться с редкими патологиями у беременных и выхаживать новорожденных весом в 400 граммов. Университеты обеспечивают профессиональными кадрами медучреждения, осваиваются совершенно новые направления медицинской науки. Говорили и об оснащенности белорусских клиник, возможностях, которое открывает перед врачами новое оборудование.
Полина Игнатенок, учащаяся СШ № 165 Минска:
Я считаю, что, конечно, можно гордиться нашими медиками. Потому что сейчас сражаются с коронавирусом. У меня бабушка болела очень тяжело. Ее вылечили, сейчас все прекрасно, она здорова. Маленьких деток лечат тоже от разных страшных болезней.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если в школах мы будем детям рассказывать не только о системе здравоохранения, а о том, чем можно гордиться в Республике Беларусь, в том числе и о здравоохранении, то мы вырастим достойных граждан нашей страны, которые и будут гордиться тем, что они живут в Республике Беларусь. То, что мы рассказываем, и то, что мы их вовлекаем (они любят слово «интерактив»), и, конечно же, когда они знают, в чем можно участвовать, – они растут активными, они растут правильно, они понимают, что такое государственная политика и что такое та страна, в которой они сейчас живут.
Объективно высокую оценку отечественной медицине не раз давал и глава государства. Особенно часто в нынешней непростой эпидобстановке Президент лично посещает больницы, бывает в красных зонах. Александр Лукашенко уверен: достойно справляться с вызовом, которым стал COVID-19, нашей стране помогает четко выстроенная система оказания медицинской помощи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всегда, приезжая в больницу, я благодарю врачей, спасибо вам. Истинных врачей, настоящих. Спасибо вам огромное. Мы лечим своих людей, стараемся лечить, чтобы эта зараза быстрее ушла. Что лучше – мы с нашей модернизированной и построенной на фундаменте советских времен белорусской медицины или западная. Еще немножко времени пройдет, и вы убедитесь.
Подытожив диалог со школьниками о здоровье как главной ценности, депутат Палаты представителей вручила ребятам книги «Я – гражданин Республики Беларусь», пожелав успехов в учебе и крепкого здоровья.