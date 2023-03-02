Они отдали жизнь на службе. В Минске почтили память погибших сотрудников МВД

Новости Беларуси. Они отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей. В преддверии Дня милиции в Минске почтили память погибших сотрудников МВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Они отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей. В преддверии Дня милиции в Минске почтили память погибших сотрудников МВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Этой традиции не один год. Цветы и венки легли к памятнику сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Их память почтили минутой молчания.
Светлана Рябоконь:
Сегодня 24 год пошел, как мы встречаемся здесь с руководством, мамами погибших детей. Мне сегодня очень приятно, что про нас не забывают.
Николай Лужинский, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
ГУВД для семей наших сотрудников, которые погибли, всегда открыто. Мы ежегодно, всегда на протяжении года общаемся, поддерживаем связь и решаем их все бытовые и любые проблемы, вплоть до обеспечения транспортом, доставки в больницу, вопросы, которые связаны с медицинским обеспечением. Тоже оказываем содействие во всех этих вопросах.
С 1960 года при исполнении служебного долга погибли 26 столичных милиционеров. Сотрудники ГУВД ежегодно встречаются с их родными, общаются и оказывают всестороннюю поддержку. После памятной церемонии все присутствующие отправились в Храм в честь святого Иова Многострадального, где прошла траурная лития.
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