Они отдали жизнь на службе. В Минске почтили память погибших сотрудников МВД

Новости Беларуси. Они отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей. В преддверии Дня милиции в Минске почтили память погибших сотрудников МВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этой традиции не один год. Цветы и венки легли к памятнику сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Их память почтили минутой молчания.

Светлана Рябоконь:

Сегодня 24 год пошел, как мы встречаемся здесь с руководством, мамами погибших детей. Мне сегодня очень приятно, что про нас не забывают.

Николай Лужинский, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

ГУВД для семей наших сотрудников, которые погибли, всегда открыто. Мы ежегодно, всегда на протяжении года общаемся, поддерживаем связь и решаем их все бытовые и любые проблемы, вплоть до обеспечения транспортом, доставки в больницу, вопросы, которые связаны с медицинским обеспечением. Тоже оказываем содействие во всех этих вопросах.