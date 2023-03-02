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Они отдали жизнь на службе. В Минске почтили память погибших сотрудников МВД

02 марта 2023 16:19
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Новости Беларуси. Они отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей. В преддверии Дня милиции в Минске почтили память погибших сотрудников МВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они отдали жизнь на службе. В Минске почтили память погибших сотрудников МВД-1

Этой традиции не один год. Цветы и венки легли к памятнику сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Их память почтили минутой молчания.

Они отдали жизнь на службе. В Минске почтили память погибших сотрудников МВД-4

Светлана Рябоконь:
Сегодня 24 год пошел, как мы встречаемся здесь с руководством, мамами погибших детей. Мне сегодня очень приятно, что про нас не забывают.

Они отдали жизнь на службе. В Минске почтили память погибших сотрудников МВД-7

Николай Лужинский, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
ГУВД для семей наших сотрудников, которые погибли, всегда открыто. Мы ежегодно, всегда на протяжении года общаемся, поддерживаем связь и решаем их все бытовые и любые проблемы, вплоть до обеспечения транспортом, доставки в больницу, вопросы, которые связаны с медицинским обеспечением. Тоже оказываем содействие во всех этих вопросах.

Они отдали жизнь на службе. В Минске почтили память погибших сотрудников МВД-10

С 1960 года при исполнении служебного долга погибли 26 столичных милиционеров. Сотрудники ГУВД ежегодно встречаются с их родными, общаются и оказывают всестороннюю поддержку. После памятной церемонии все присутствующие отправились в Храм в честь святого Иова Многострадального, где прошла траурная лития.

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# Милиция Беларуси # общество # Николай Лужинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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