26 полотен от 15 мастеров. Где в Минске проводят выставку, посвящённую ВОВ?

Память сердца. От первых авиабомбежек над столицей до знамени Победы над Рейхстагом. Новая выставка «Художники о войне» – летопись глазами очевидцев. Виктор Громыко, Анатолий Шибнев, Сергей Романов... 26 полотен от 15 мастеров кисти громче слов, ведь авторы сами воевали на фронтах и входили в партизанские бригады, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Часть работ создавалась в годы войны, часть после. Но все основаны на реальных событиях и пронизаны неподдельными эмоциями. От жуткой безысходности до слез радости. Здесь можно пронестись по вехам военной истории и познакомиться с художниками. Личные вещи и награды говорят сами за себя.

Римма Рум, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Евгений Алексеевич Зайцев в 1941-м участвовал в обороне Москвы, был маскировщиком. В 1943 году был отозван Центральным штабом партизанского движения в Москву и работал на такие издания, как «Раздавим фашистскую гадину» и «Партизанская дубинка». На выставке представлено монументальное живописное полотно – «Оборона Брестской крепости», которое он создал в 1950-м году. Он ездил в Брестскую крепость, беседовал со свидетелями и участниками обороны Брестской крепости. Композиция строится справа налево, то есть с Востока на Запад. Евгений Зайцев таким приемом пытался показать то, что все советские люди готовы защищать свою Родину, они двигаются навстречу врагу. В центре фигура, прототипом которой стал пограничник Андрей Кижеватов. Художник показывает сплоченность, стойкость защитников Брестской крепости.

Анастасия Макеева, корреспондент:

На выставке представлена портретная галерея партизан. За каждым из них своя история и судьба. Так, например, Нина Хахалина под огнем противника спасала раненых бойцов, участвовала в разведке и сама была дважды ранена. Вот такая война на женских плечах.

Гремела слава и о партизанской республике с центром в Ушачах. Уже с октября 1942 года силами отряда «Смерть фашизму» и бригады имени Дубова удалось отбиться от врагов и наладить мирную жизнь. Работали заводы, школы, больницы. Да что там, ставили спектакли и даже создали картинную галерею. Николай Обрыньба и Николай Гутиев. Разведчик и пулеметчик. Оба профессиональные художники. Меж боями рисовали портреты бравых друзей и поднимали дух сатирой, сжигали гитлеровцев в карикатурах.

Римма Рум:

Они вместе бежали из плена и попали в партизанскую бригаду имени Дубова. Николай Обрыньба – художник-баталист, живописец прежде всего. Николай Гутиев больше графиком был. Пользовались трофейными красками масляными, которые добывали во время разгромов вражеских гарнизонов. Николай Гутиев для своих карикатур в одном из боев раздобыл куски линолеума, с помощью которых он делал клише для создания печатной графики. Две живописные работы, которые были представлены в этой партизанской лесной галерее. Одна из них была написана в 1943 году, посвящена она захвату вражеского эшелона. На живописном полотне изображен Герой Советского Союза, партизанский командир Федор Дубровский.

Генерал-майор Лев Доватор достоин отдельного фильма. Уроженец Витебской области, участник обороны Москвы, командир кавалеристского корпуса. За него оккупанты давали награду в 40 тысяч немецких марок. Но честь не подкупили. Лев Михайлович погиб в бою 19 декабря 1941 года. В 1944-м Антон Стефанович Бархатков, который в годы войны сражался в партизанской бригаде «За Советскую Белоруссию» на Могилевщине, возглавил художественный отдел музея и выставлялся в Третьяковской галерее. Он находит родственников Героя Советского Союза в Москве и под впечатлением делает легендарного Доватора бессмертным.