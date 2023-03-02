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Яркие открытки, письма и пожелания. Стартовала акция «Поздравления от минчан столичной милиции»

02 марта 2023 14:36
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Новости Беларуси. «Поздравления от минчан столичной милиции». В Минске стартовала тематическая акция. К ней присоединились и студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яркие открытки, письма и пожелания. Стартовала акция «Поздравления от минчан столичной милиции»-1

В рамках акции ребята с разных факультетов написали поздравительные открытки, где собрали самые теплые и искренние пожелания для сотрудников столичных правоохранительных органов. Присоединились и преподаватели вуза. А накануне Дня милиции все поздравления отправятся адресатам – яркие открытки передадут сотрудникам РУВД Московского района.

Яркие открытки, письма и пожелания. Стартовала акция «Поздравления от минчан столичной милиции»-4

Иван Квашко, студент БГУ:
Почему я решил принять участие в этой акции? Потому что я считаю, что милиция это как раз таки та служба, те структуры, которые работают над нашим миром. Чтобы белорусы и граждане нашей страны имели возможность жить под мирным небом, не боялись выходить на улицы и знали, что их права государство охраняет и защищает.

Яркие открытки, письма и пожелания. Стартовала акция «Поздравления от минчан столичной милиции»-7

Анна Сергеенко, студентка БГУ:
Прежде всего, конечно, хотелось пожелать всем здоровья, поблагодарить наших сотрудников правоохранительных органов за их труд, отдачу, безупречную любовь к Родине, к любимому делу.

Яркие открытки, письма и пожелания. Стартовала акция «Поздравления от минчан столичной милиции»-10

Свои поздравления правоохранителям подготовили не только школьники и студенты, но и представители трудовых коллективов. К теплой акции присоединились во всех районах Минска.

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# Милиция Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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