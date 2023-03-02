Яркие открытки, письма и пожелания. Стартовала акция «Поздравления от минчан столичной милиции»

Новости Беларуси. «Поздравления от минчан столичной милиции». В Минске стартовала тематическая акция. К ней присоединились и студенты БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках акции ребята с разных факультетов написали поздравительные открытки, где собрали самые теплые и искренние пожелания для сотрудников столичных правоохранительных органов. Присоединились и преподаватели вуза. А накануне Дня милиции все поздравления отправятся адресатам – яркие открытки передадут сотрудникам РУВД Московского района.

Иван Квашко, студент БГУ:

Почему я решил принять участие в этой акции? Потому что я считаю, что милиция – это как раз таки та служба, те структуры, которые работают над нашим миром. Чтобы белорусы и граждане нашей страны имели возможность жить под мирным небом, не боялись выходить на улицы и знали, что их права государство охраняет и защищает.

Анна Сергеенко, студентка БГУ:

Прежде всего, конечно, хотелось пожелать всем здоровья, поблагодарить наших сотрудников правоохранительных органов за их труд, отдачу, безупречную любовь к Родине, к любимому делу.