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Важно помнить. В столице почтили память погибших правоохранителей Минской области

02 марта 2023 14:46
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Новости Беларуси. Отдать дань подвигу и героизму. В столице почтили память погибших правоохранителей Минской области. Цветы и венки легли к монументу, который находится во внутреннем дворике управления внутренних дел Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Важно помнить. В столице почтили память погибших правоохранителей Минской области-1

На памятнике золотыми буквами выведены фамилии милиционеров. Все они достойно несли службу, защищали свой народ и Родину и ради них пожертвовали собственной жизнью. На церемонии присутствовали и семьи погибших.

Важно помнить. В столице почтили память погибших правоохранителей Минской области-4

Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Очень важно вспомнить и почтить память тех, кто верно и преданно служил в интересах граждан и государства. И, конечно же, поддержать семьи, потерявшие родных.

Важно помнить. В столице почтили память погибших правоохранителей Минской области-7

Затем в храме Минской духовной академии прошла траурная лития по погибшим сотрудникам. Завершилась встреча руководства УВД с членами семей погибших сотрудников традиционным чаепитием и неформальным общением.

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# Милиция Беларуси # общество # Александра Попова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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