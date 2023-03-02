Важно помнить. В столице почтили память погибших правоохранителей Минской области

Новости Беларуси. Отдать дань подвигу и героизму. В столице почтили память погибших правоохранителей Минской области. Цветы и венки легли к монументу, который находится во внутреннем дворике управления внутренних дел Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На памятнике золотыми буквами выведены фамилии милиционеров. Все они достойно несли службу, защищали свой народ и Родину и ради них пожертвовали собственной жизнью. На церемонии присутствовали и семьи погибших.

Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Очень важно вспомнить и почтить память тех, кто верно и преданно служил в интересах граждан и государства. И, конечно же, поддержать семьи, потерявшие родных.