«Они отдали всю свою жизнь ради нас». На «Линии Сталина» показали, как проходила Берлинская операция

«Берлинская операция». Реконструкция боя Великой Отечественной войны 9 Мая состоялась в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». За происходящим наблюдала и наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впечатлениями поделится наш корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы сейчас находимся на площадке, где завершилась военно-историческая реконструкция, и сейчас здесь проходит квест по поиску оружия. То и дело можно увидеть людей, которые идут, смотрят себе под ноги прямо в декорациях этого масштабного представления. Безусловно, это стало самой зрелищной частью программы сегодняшнего дня на «Линии Сталина». Подробности в видеоматериале.

Сергей Пушнов, старшина клуба исторической реконструкции «Солдаты Победы»:

Во-первых, с Днем Победы, с Днем нашей Победы. Воссоздали эпизод штурма в предместье Берлина, то есть конец апреля – 30 апреля. Я это говорю с полным правом, потому что мой дед штурмовал Кенигсберг: я думаю, что это тоже значимое событие, для меня это очень впечатлительно. Я бесконечно благодарен нашим дедам за этот день. Великолепная погода, вообще, просто праздник, самый настоящий праздник.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Это живая история, и я скажу, что все-таки популяризация службы в армии и защитника отечества – это в реальности очень важная профессия. Потому что, если так посмотреть, очень часто мы не видим уже этой популяризации, и молодежь, особенно дети, – это самые наши благодарные зрители и поклонники. Их эмоции просто передать невозможно, как они комментируют бой. Всегда приятно стоять и слушать, как они болеют за красноармейцев. И, кажется, что сейчас бы он сам побежал, взял винтовку и побежал бы на амбразуру.

Воевали, много кто погиб, что все почти взрывалось, но в конце концов СССР победил.

Они отдали всю свою жизнь ради нас, чтобы мы жили в 2021 году.

Мне понравилось, что выиграл наши.