«Спаслись благодаря моему дедушке». Тамара Гвердцители рассказала, как её родные выживали во время войны

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, рассказала, как ее родные выживали во время войны. Ольга Коршун, ведущая:

В первую очередь хочу поздравить вас с праздником, с Днем Победы. Для нашей страны это очень большой, особый праздник. Знаете, у нас есть традиция 9 мая. У меня есть бутоньерка, это цветок яблони, потому что в победный 1945-й цвели сады, был яблоневый цвет. У белорусов этот праздник ассоциируется с таким прекрасным цветком. Дарю и вам такой цветок яблони, пусть он и у вас ассоциируется с Беларусью. Вы привезли в Минск программу «Оркестр любви», даже в этот концерт вы включили песни, посвященные Великой Победе, тем событиям. Почему решили в «Оркестр любви» включить такую трагическую тему?

Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:

Я даже не представляю, иметь возможность спеть эти песни. Я имею в виду вокальный, эмоциональный и право, чтобы исполнять эти песни, потому что человек должен верить в то, что поет и о чем поет. Поэтому я не могу приехать в Беларусь и не затрагивать тему войны. Могу сказать, что моя семья пережила самое нелегкое, самое тяжелое время. Просто выжили благодаря моему дедушке, который через две недели начала войны, когда поняли, что фашисты стоят у границы Одессы, он понял, что спасения нет. Уже начиналась эвакуация, мой дедушка, которого я знала, который нас до девяти лет воспитывал, еврейский человек из Одессы, пошел в военкомат и подал документы на эвакуацию. То есть при появлении первого поезда, первой возможности эвакуировалась семья. Так же и вся улица, это была Еврейская улица в Одессе. Она называлась Еврейской, потом Красноармейской. Вообще, это Малая Арнаутская улица, начнем с этого. Мама была маленькой девочкой, три года ей было. И уже в июле их на дальний Север. Поезд шел два месяца до дальнего Севера, приехали в Читинскую область, поселок Вожаель. Их распределили туда, где было написано «тыл». Там были лагеря, то есть там жили диссиденты, несогласные с властью, в ссылки, лагеря. И там же семьи эвакуированных евреев, цыган, русские. Все, кто попал в эвакуацию. Это было счастье. Люди выжили. Когда добирались до этих поездов, мама помнит только, как они собирались, как люди толпами хотели попасть. Они приходили с маленькими сетками, для них главным было выжить. Они уже ничего не брали. Они понимали, что просто их уничтожат, там не будут разбираться, кто еврей, а кто не еврей, украинец или не украинец, русский или не русский. Они прекрасно знали, что пришли румыны, пришли немцы. Это было ужасно. Было спасением то, что они попали в далекую Читинскую область, дальний Север, минус 40 градусов. Дедушка понимал, что он спасает свою семью так же, как и другие мужчины.

Тамара Гвердцители:

Прадед у нас был раввином в Одесской синагоге, в такой семье родилась моя мама. А дядя мой Павел Кофман пошел на фронт, ему было 17 лет. Его звали Авель, но женщина, которая заполняла, сказала: «Да какой ты Авель, ты для нас Павел». Его назвали Павлом, потому что так удобнее. Он пошел на фронт и дошел до Берлина, а потом их послали в Маньчжурию. Что ни песни, то судьба моего дяди. Я пою эти песни и представляю его молодым. Он сам потрясающе пел. Он всегда как сон вспоминал свою юность. В конце, когда я его уже видела в таком состоянии, он жил 30 лет в Америке. Когда я пришла его проведать, он говорит: «Споем?» Я говорю: «Да, давайте споем». Это была больница. Я на него смотрю и говорю: «Давайте "Клен зеленый"». И он начал петь. Человек вроде бы и немощным становится, как и любой из нас когда-то, но у него зазвучал голос, он спел эту песню, куплет, припев с таким голосом, с таким надрывом, как в молодости. Не исчез этот надрыв, эта жизнь не исчезла в нем. Она оставалась до последнего. Завершая песню, он мне сказал: «Я ведь тоже помог убить Гитлера». Я говорю: «Конечно, дядя Павлик. Такие, как вы, нас спасли».

Ольга Коршун:

Вы рассказываете, а я вспоминаю вашу песню «Ты же выжил солдат». Вы говорите, а я понимаю, о чем вы поете. А ваша мама потом все-таки попала в Грузию?