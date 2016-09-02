Литераторы Воложинщины провели свой День письменности

Новости Беларуси. Творцы Минщины презентуют себя на Дне белорусской письменности в Рогачёве. Участниками мероприятий стали и литераторы Воложенщины.

Писатели из художественного объединения «Рунь» привезли на праздник свои произведения, а зрители услышали о творческих достижениях и планах.

Впрочем, воложинские творцы решили провести собственный день письменности для своих земляков. Во время творческой встречи молодежь прочла стихи белорусских классиков и молодых литераторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Гируть-Русакевич, руководитель народного литературно-художественного объединения «Рунь» Воложинского районного центра культуры:

Мне пашчасціла быць дзесьці разоў дзесяць, напэўна, на гэтых святах. Цікава пазнаваць усе куточкі Беларусі. Такія адметныя, такія слаўныя. Якія менавіта заслужылі таго, каб быць сталіцай беларускага пісьменства. Знаёміцца з іншымі творцамі, набываць новых сяброў – гэта вельмі-вельмі здорава і цікава.