В Беларуси скорректировали правила целевой подготовки специалистов

Правительство меняет правила целевой подготовки специалистов – шаг, который должен закрыть кадровые «пробелы» регионов и дать шанс на образование самым мотивированным абитуриентам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевое нововведение – расширение круга организаций, имеющих право заказывать специалистов. Теперь это не только государственные органы и компании с долей государства не менее 50 %, но и частные организации, которые докажут свою пользу для развития регионов и получат одобрение местных властей.

Для вузов новые правила означают обязательные конкурсы для целевиков – как при подаче документов, так и после внутренних вступительных испытаний. При этом заказчики должны аргументировать, почему именно их запрос важен для региона.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Организации-заказчики кадров должны будут обеспечить широкое информирование абитуриентов, всех заинтересованных о том количестве мест на целевую подготовку, которые им выделены. Установлена возможность заключения и необходимость заключения договоров о целевой подготовке со всеми абитуриентами, которые изъявили желание поступать на целевые места. Также особенности данных изменений – это то, что определение конкурсной ситуации будет осуществляться как на стадии подачи документов в приемную комиссию, так и по итогам сдачи внутренних вступительных испытаний.