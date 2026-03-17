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В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси

17 марта 2026 17:14
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Нацбанк выводит лизинговый рынок Беларуси на новый уровень прозрачности и защиты клиентов. Президент накануне подписал закон «О лизинговой деятельности», над которым работали с 2021 года, чтобы учесть интересы всех участников и закрыть пробелы в регулировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси-2

Новые нормы предусматривают установление максимальных размеров вознаграждений лизингодателям и требований к организации системы управления рисками. Национальному банку предоставлено право надзора за соблюдением нормативных актов. Кроме того, закон ограничивает максимальную сумму ежемесячных платежей по договору лизинга половиной стоимости имущества. Также в стране снижены штрафы и пени за просрочку выплат и запрещено взимать дополнительные комиссии.

В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси-4

Александр Дедков, начальник управления методологии небанковских и инвестиционных операций Национального банка Беларуси:
В этом законе есть ряд новаций, которые позволят, как мы надеемся, развивать лизинг не только для физических лиц, но и для предприятий. В частности, по примеру других стран, наших соседей, например, Казахстан, Кыргызстан, мы предусмотрели возможность вторичного лизинга. Это когда предмет лизинга, возвращенный лизингодателю по тем или иным причинам, он может быть повторно передан в лизинг физическому лицу или юридическому лицу.

В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси-6

Отдельное внимание – социальной защите клиентов. Финансовые трудности больше не станут поводом для автоматических санкций: лизингополучатель может запросить временное изменение графика платежей и лизингодатель обязан рассмотреть такую заявку. Таким образом, Беларусь формирует условия, где интересы бизнеса и потребителей сбалансированы, а риски прозрачны и прогнозируемы.

# Национальный банк Республики Беларусь # Александр Дедков

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