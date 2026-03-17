В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси

Нацбанк выводит лизинговый рынок Беларуси на новый уровень прозрачности и защиты клиентов. Президент накануне подписал закон «О лизинговой деятельности», над которым работали с 2021 года, чтобы учесть интересы всех участников и закрыть пробелы в регулировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые нормы предусматривают установление максимальных размеров вознаграждений лизингодателям и требований к организации системы управления рисками. Национальному банку предоставлено право надзора за соблюдением нормативных актов. Кроме того, закон ограничивает максимальную сумму ежемесячных платежей по договору лизинга половиной стоимости имущества. Также в стране снижены штрафы и пени за просрочку выплат и запрещено взимать дополнительные комиссии.

Александр Дедков, начальник управления методологии небанковских и инвестиционных операций Национального банка Беларуси:

В этом законе есть ряд новаций, которые позволят, как мы надеемся, развивать лизинг не только для физических лиц, но и для предприятий. В частности, по примеру других стран, наших соседей, например, Казахстан, Кыргызстан, мы предусмотрели возможность вторичного лизинга. Это когда предмет лизинга, возвращенный лизингодателю по тем или иным причинам, он может быть повторно передан в лизинг физическому лицу или юридическому лицу.