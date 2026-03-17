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Правительство Беларуси нацеливает стройкомплекс на работу на максимуме

17 марта 2026 17:03
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Строительный сектор Беларуси переводят на ускоренный режим. Об этом сегодня, 17 марта, на рабочем совещании заявил премьер-министр Александр Турчин, подводя итоги работы отрасли за два первых месяца 2026 года и обсуждая прогнозы на первый квартал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Беларуси нацеливает стройкомплекс на работу на максимуме-2

По словам главы правительства, объективные причины отставаний, прежде всего погодные факторы января и февраля, теперь позади.

Март приносит благоприятные условия – световой день максимален, осадков нет и работать можно на полную мощность. При этом премьер отметил существенное различие по регионам: одни выполняют доведенные показатели, другие – отстают.

Все необходимые решения уже приняты: выделены финансовые и государственные инвестиции, запущены программы строительства жилья и объектов инфраструктуры. Александр Турчин подчеркнул: времени на оправдания нет. До конца месяца регионы должны наверстать упущенное, используя все доступные ресурсы.

# Строительство # Александр Турчин

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