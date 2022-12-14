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Кубраков: «Брестская земля – это особая земля, святая. Здесь никогда не было предателей»

14 декабря 2022 15:30
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Новости Беларуси. Впервые в истории белорусской милиции торжественный ритуал вручения погон полковников сотрудникам милиции прошел в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, Прежде церемония проходила в музее Великой Отечественной войны. Также на легендарной земле цитадели наградили более сотни сотрудников внутренних дел за безупречную службу. Награждения по распоряжению главы государства проходят по всей стране.

Кубраков: «Брестская земля – это особая земля, святая. Здесь никогда не было предателей»-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Хочу отметить, что те задачи, которые ставятся перед милиционерами, с честью выполняются. И уверен, что так будет всегда. Тем более, что брестская земля это особая земля, святая. Здесь никогда не было предателей. И что бы ни происходило, как бы ни было тяжело, сотрудники милиции всегда выполняли свой долг до конца. Спасибо за терпение мамам, женам, которые поддерживают наших сотрудников. Это, наверное, труднее, чем нести службу.

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# Милиция Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Иван Кубраков # Фотофакт

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