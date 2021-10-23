Работали менеджерами и не думали о сельской жизни. Этой семье удалось открыть свой контактный зоопарк

Новости Беларуси. Здесь лошадь ворует морковку у нутрии, корова пасется рядом с яком, носуха просится на руки словно щенок, и на все это горделиво поглядывает величавая верблюдица. Мы под Солигорском в гостях у семьи, на подворье которой привычный сельский колорит «дружит» с экзотикой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

– Как он у вас появился?

– Купили, только у нас два мальчика, вместе не рекомендуется держать. Мальчики будут соперничать за территорию, поэтому один отдельно, дома.

– Это же южный зверек?

– Да, южный зверь, африканский. До заморозков они здесь, а когда холодно, мы забираем в тепло.

– Дайте руку, она вам даст пять. Все сейчас вам дадут пять.

Из торговых представителей в сельчан. Еще несколько лет назад Светлана и Игорь жили в Солигорске и не поверили бы, что их жизнь так круто изменится.

Игорь Буйняков, хозяин контактного зоопарка:

Даже не думали, менеджерами работали, катались по всей Беларуси, заключали договора, дебиторки эти, дебит с кредитом не могли свести. Светлана Буйнякова, хозяйка контактного зоопарка:

Сейчас все просто, устал – присел, потерся об корову, поцеловался с козой и все прекрасно. Игорь Буйняков:

Спина заболела, и пришел терапевт, говорит, вам надо верховая езда, остеохондроз. Может, она пошутила. Но я поехал и коня купил. И никто из родни не знал. Ну все, купили коня, потом карету из России привезли, под заказ нам сделали свадебную, потихоньку понеслось, одна лошадка, пони, ослики. Вообще, было все для души, никто не думал о деньгах, что мы будем как-то зарабатывать на этом. Хобби.

Светлана Буйнякова:

Просто стали ехать друзья, потом друзья друзей, кто-то стал оставлять копейку на угощение для зверюшек, потом стали люди оставлять за посещение на развитие. И вот у нас даже не было фиксированной цены, люди приезжали и оставляли, кто сколько хочет. Пока мы не купили верблюда, то есть это уже обошлось нам в копейку. И тогда мы уже поставили какую-то минимальную цену за вход.

По мере того, как зоопарк разрастался, семья выкупила дом в колхозе, сделала ремонт, оформила агроусадьбу. Поначалу ночевать каждый день ездили в город, но с началом пандемии перебрались в деревню насовсем. Светлана Буйнякова:

Началась пандемия, мы переехали сюда, и все, в город больше не поехали. Ни дня не ночевали в городе. Игорь Буйняков:

Сейчас строим баню для гостей постоянных. Баня-домик, там смогут постояльцы ночевать, покушать нашей еды здоровой. Светлана Буйнякова:

А у нас свои яйца, свое мясо, молочная продукция, своя зелень, своя картошка.

По городу супруги не скучают. Атмосферой будней в деревне Светлана активно делится с подписчиками. Светлана Буйнякова:

Делюсь со своими подписчиками, им интересна наша жизнь.

Страусиха Марья Ивановна хозяйку встречает каждый раз как в первый. Память у страусов уж больно короткая. Сейчас у них брачный период. Поэтому у самца ноги и шея ярко-розового окраса. Яна Шипко:

Что вы делаете с яйцами страусиными?

Светлана Буйнякова:

Кушаем, продаем. Варим, жарим омлет на костре. В салат добавляли, просто ели. Яна Шипко:

И как на вкус? Светлана Буйнякова:

Похожи на обычные, только они более насыщенные, жирные, как настоящее деревенское яйцо. Яна Шипко:

Оно богаче на содержание витаминов? Светлана Буйнякова:

Да, там гораздо больше витаминов и не столько холестерина, как в обычных яйцах. Оно более полезное. Яна Шипко:

Часто они несутся?