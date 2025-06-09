В Германии вооружают полицию электрошокерами для борьбы с нападениями

Необходимые правовые условия для их использования будут созданы уже в этом году. Об этом заявил министр внутренних дел страны. Он пообещал выделить средства на закупку дистанционных электроимпульсных устройств. По силе удара их можно сравнить с дубинкой (как оружием ближнего боя) и пистолетом (как средством дальнего боя). Устройство может выпускать проволочные стрелы, которые цепляются за кожу и на расстоянии передают поражающий электрический разряд. В МВД Германии считают, что ввиду участившихся нападений с холодным оружием на полицейских в общественных местах, подобный инструмент будет эффективен.