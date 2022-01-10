«Они хотят показать, что они большие казахи, чем те, которые живут на своей земле». О ком говорит Александр Тиханский?

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Армия России за несколько лет доказала, что не зря вкладывают деньги, не зря она воюет, то же самое с Сирией. Она, наверное, продемонстрировала себя с хорошей стороны в Казахстане.

Я понимаю, что такое КСОР, что такое миротворцы и что такое армия России. Если уже говорить на информационном фоне, разговор уже идет не о КСОР. Многие же путают эти понятия: «КСОР», «миротворцы». Говорят: «Россияне, армия России». Я поэтому и спрашиваю. Потому что когда мы, люди, которые более-менее разбираются в подразделениях, более-менее – в международных союзах, могут говорить о том, что действительно, это вошли ксоровцы, это вошла организация, которая действительно для того, чтобы охранять какие-то объекты. Но для всех же это русские. Или, например, вчера в эфире одного из польских телеканалов женщина, которая представляется журналистом Forbes Kazakhstan, которая рассказывает о том, что люди, которые разговаривали по-русски, получали приказы по-русски, они отдавали такие же приказы по-русски, из гранатометов стреляли на площади в людей. Что это?