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«Они хотят показать, что они большие казахи, чем те, которые живут на своей земле». О ком говорит Александр Тиханский?

10 января 2022 21:48
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Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Армия России за несколько лет доказала, что не зря вкладывают деньги, не зря она воюет, то же самое с Сирией. Она, наверное, продемонстрировала себя с хорошей стороны в Казахстане.  

Я понимаю, что такое КСОР, что такое миротворцы и что такое армия России. Если уже говорить на информационном фоне, разговор уже идет не о КСОР. Многие же путают эти понятия: «КСОР», «миротворцы». Говорят: «Россияне, армия России». Я поэтому и спрашиваю. Потому что когда мы, люди, которые более-менее разбираются в подразделениях, более-менее – в международных союзах, могут говорить о том, что действительно, это вошли ксоровцы, это вошла организация, которая действительно для того, чтобы охранять какие-то объекты. Но для всех же это русские. Или, например, вчера в эфире одного из польских телеканалов женщина, которая представляется журналистом Forbes Kazakhstan, которая рассказывает о том, что люди, которые разговаривали по-русски, получали приказы по-русски, они отдавали такие же приказы по-русски, из гранатометов стреляли на площади в людей. Что это?  

«Они хотят показать, что они большие казахи, чем те, которые живут на своей земле». О ком говорит Александр Тиханский?-1

Александр Тиханский, военный аналитик (Россия):  
Здесь еще намного проще, когда Блинкен сказал: «Пришли русские, а попробуйте их оттуда убрать». Захарова ответила: «Зайдут американцы – считайте трупы». Их результат и наш результат – абсолютно разные вещи. Это первое. Второе: я бы хотел сказать об этно-национальной структуризации казахстанского общества. Есть жузы. Извините, все-таки я преподавал 6 лет на факультете генерального штаба, и у меня учились казахстанские военнослужащие, полковники. И они все были из разных жузов, и из разных категорий. И самое интересное: знаете, кто самые большие националисты у военнослужащих Казахстана? Те, кто по программе переселения Назарбаева переехал из России в Казахстан. Вот они хотят показать, что они большие казахи, чем те, которые живут на своей земле. Это все я видел на своем опыте.  

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Александр Тиханский # Мария Захарова # Нурсултан Назарбаев # Энтони Блинкен # Фотофакт

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