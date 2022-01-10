Виктор Саевич: если мы кардинально не проведём реконструкцию нашей политической истории, то 2020 год опять вспыхнет

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Виктор Иванович, еще до программы вы сказали, что прочитали учебник Казахстана по истории за 10 класс. Вот как раз та история, как мне кажется, немножко переписана. Она могла привести к тому, что произошло на прошлой неделе в Казахстане?

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу « По существу ».

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Переписывание истории тоже повлияло на события последней недели. Я внимательно прочитал на русском языке казахстанский учебник истории (там весь период) и особенно обратил внимание на трактовку советского периода. К сожалению, в этой трактовке, скажем честно, были антисоветские нотки. Трактуется период, в котором на самом деле Казахстан из голых степей благодаря советской власти превратился в могучую советскую промышленную, аграрную, очень серьезную республику. Это была третья республика, после РСФСР и Украины, по экономической мощи в Советском Союзе. И вот этот период, к сожалению, там очень негативно оценивают. Что там утесняли, что там то-то, то-то, то-то. То есть такое искажение истории. Потом национальная политика – вытеснение русского населения. Из Казахстана за последние 30 лет уехало более половины русских, и не только русских, других национальностей. То есть был такой достаточно жесткий национализм. Потом узкий круг, который приватизировал все народное достояние, – вот это, скажем честно, окружение Назарбаева прикоробчило себе огромные богатства.

Кирилл Казаков:

Но это какие-то радикальные вещи, потому что на самом деле никто расследования и не проводил. Сейчас мы можем только предполагать, что такое могло быть.

Виктор Саевич:

Могло быть, вполне. И это все вместе – отрицательная история, экономические, национальные проблемы, идеологические – и привело к этому взрыву. И обездоленность части народа, и внешнее давление. Давайте не забывать, тут уже не надо проводить расследования – все это на бумаге есть: практически 75 % нефтегазовой сферы передано западной монополии.

Кирилл Казаков:

Да, 25 миллиардов вложила Великобритания. Понятное дело, что британцы будут отвоевывать свое.

Виктор Саевич:

Извините, так чья это страна, если экономика принадлежит Западу, так какая же это страна? Хорошо, что формально это союзник. Но не в этом дело. Вернемся к истории. Неправильная трактовка истории – это уже более половины всех проблем. Переходим плавно к нашему моменту, к 2020 году. Президент очень четко, ясно сказал, что именно трактовка, когда мы выпячивали и Речь Посполитую, и ВКЛ как самый лучший период, и пытались подрывать советский период, хотя у нас этого было не очень много негатива.