«Они для нас некритичны». Как торфобрикетный завод «Дитва» работает в условиях санкций?

Новости Беларуси. Государственная программа «Торф» дала импульс развитию торфяной промышленности в Беларуси. Проведена модернизация заводов, исследованы новые месторождения породы, а топливо в виде торфобрикетов стало импортозамещающим для многих отечественных цементных и коммунальных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К экологически чистому твердому топливу большой интерес и у зарубежных стран. Ведь именно Беларусь занимает второе место в Европе по добыче торфа. Коллективный Запад пока не готов отказаться от нашего черного золота. Один из флагманов энергетической отрасли – торфобрикетный завод «Дитва» – в репортаже Галины Буро.

Когда сжимаешь торф, берешь его – рассыпается. Вот мы уже определяем, что примерно 45-46 % влажность, соответственно можно выпускать машины уборочные выходить.

Сезон заготовки торфа короткий – надо успеть, пока теплые дни, чтобы потом весь год его перерабатывать. На месторождениях «Диковина» и «Крупка» строгая последовательность: обезвоженные залежи фрезеруют, на поле торф сушат, переворачивая, собирают в валы, дальше этап уборки. Для Виталия Келя за 20 лет работы, весна стала любимой порой года – на добыче ископаемого заработок вырастает в разы. Этот год превосходит ожидания.

Виталий Кель, машинист по добыче и переработке фрезерного торфа торфобрикетного завода «Дитва»:

У нас тут санкции – не знаю. Брикета нет, разбирают. Газ дорогой. В этом году спрос большой. В те годы не так было, а в этом году – да. А наше дело – добыть.

На участке добычи в 500 гектаров за сезон снимают лишь 20 сантиметров залежей – это примерно 250 тысяч тонн торфа. По оценкам специалистов, породы здесь хватит лет на 20, на перспективных месторождениях – еще на полвека. Отработанные участки заполняют водой, чтобы там вновь образовывался торф. Во всей цепочке ключевая роль у техники. В условиях евросанкций здесь сполна оценили слоган «Купляйце сваё».

Андрей Казанович, заместитель директора – главный инженер торфобрикетного завода «Дитва»:

У нас эксплуатируется техника белорусского производства, то есть трактора. А высокоуборочная техника – она производства наших родных белорусских предприятий. Поэтому как таковых проблем с запчастями, поставками или новой закупкой техники у нас пока не складывается.

По узкоколейке рассыпчатый торф доставляют на завод «Дитва».

Галина Буро, корреспондент:

Здесь находится основная линия сушки и переработки. Горячий торф из пресса движется по рельсам наверх, где происходит его нарезка на брикеты. Но сейчас линия на модернизации. А уже через неделю здесь начнется по-настоящему горячая пора. Из покупателей уже очередь. В 2022 году план выпуска торфобрикетов увеличили.

Это экологически чистый продукт без всяких добавок и примесей.

Отличное топливо и удобрение: из торфа делают плиты для изоляции, подстилки для животных и фильтры, используют в косметологии и медицине – настоящее черное золото нации. Потому и спрос на продукцию растет. Своевременно взяли курс на внутренний рынок. Но за полгода в два раза увеличился экспорт и в Европу, и в Россию.

Казимир Банцевич, директор торфобрикетного завода «Дитва»:

Санкции? Ну, конечно, определенные неудобства возникли, но они для нас некритичны. В каком плане? Поменять пришлось банк. Открыли параллельные счета в других банках для проведения расчетов. И на сегодня особых проблем мы не видим, чтобы закрывать направление экспорт. Потому что это все-таки высокорентабельное направление нашей деятельности. За счет этого мы оптимистично настроены.