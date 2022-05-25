«Будет вкусная еда». Чем обещает удивить на фестивале национальных культур армянская община?

Новости Беларуси. В 2022 году у фестиваля национальных культур появится свой гимн. Песня станет главной премьерой праздника, исполнят ее белорусы, которые прославляют нашу культуру за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будет проходить фестиваль национальных культур в Гродно? Подробнее здесь.

Сомневаться в успехе фестиваля не приходится, ведь Агата Мацко, нынешний режиссер, училась у Петра Адамовича Гуда, кто был первым постановщиком праздника национальностей в 1996. Уже есть свежие наработки. Кроме костюмов, участники шествия представят цветок-символ своей страны, также в дни фестиваля пройдет праздник красоты. Ночью будет работать кинодворик, но основные новшества представят на сцене гала-концерта.

Агата Мацко, режиссер фестиваля:

Все хотят увидеть и услышать национальные диаспоры, о которых все говорят, поэтому мы постарались максимально сделать объединение. Белорусских профессиональных артистов, представителей белорусской эстрады и представителей национальных диаспор. Также как нововведение впервые мы делаем сопровождение гала-концерта при помощи Президентского оркестра Республики Беларусь, полного состава. Что придаст и статус, и мощь, и, самое главное, то, о чем мы говорим – единство. Белорусы всегда открыты.

Георгий Егиазарян, председатель армянской общины «Айастан»:

С 1996 года я езжу на фестивали и не смотрю со стороны, а сам в этом участвую. Хочу сказать, что каждый год армянская диаспора старается что-то новое, что-то интересное. В этом году у нас появляются новые номера, новые исполнители. Я все еще даже не видел, потому что они у себя в областях выступали, но новая программа у нас готова, в том числе будет вкусная еда. Уполномоченный по делам религий о фестивале национальных культур в Гродно. Подробнее здесь.