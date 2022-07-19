«Они были дружны и близки». Виктор Лискович рассказал, насколько успешно прошёл проект «Поезд Памяти»

200 школьников из Беларуси и России, 13 дней в поезде и 15 городов по маршруту освобождения от фашистских захватчиков. Брест, Гродно, Витебск, Москва, Великий Новгород, Псков. Масштабы просто поражают. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь есть уникальная возможность из первых уст узнать подробности захватывающего приключения. Гость программы – Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики. Дмитрий Потапович, ведущий:

Так как вы были непосредственным участником акции, расскажите о своих впечатлениях. «237 достопримечательностей было осмотрено, 6 000 километров пути, 140 часов поезд двигался»

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Мы готовили этот проект буквально четыре месяца, инициаторами проекта выступили спикеры верхней палаты Наталья Ивановна Кочанова и Валентина Ивановна Матвиенко. За этот короткий период нам удалось подготовить мероприятие. При том, что я знал все детали, не предполагал, что такие эмоции, чувства будут присутствовать на протяжении почти двух недель пребывания вместе с ребятами. Конечно, дети были очень интересные, подготовленные морально. Их не смущали ни дождь, ни жара, ни длительное пребывание на ногах. Оценить было что. Только 237 достопримечательностей было осмотрено, 6 000 километров пути, 140 часов поезд двигался. Ребята жили по двое, Беларусь и Россия в купе, это тоже их сближало. И поотрядно. В целом получился замечательный проект. Гордимся и мы, и дети. Ольга Войтенкова, ведущая:

Насколько нам известно, акцию планируют сделать ежегодной. Так? Проект станет ежегодным, всегда будет начинаться 22 июня из Брестской крепости

Виктор Лискович:

Этот проект будет ежегодным. Я думаю, расширится его география, расширится количество участников. Самое главное, что он всегда будет начинаться 22 июня из Брестской крепости. Маршруты могут быть разные. По более южному направлению, где мы планируем, что ребята посмотрят Курск, Курскую битву. Есть северное направление, которое тоже было отмечено в годы Великой Отечественной войны значимыми событиями. Проект в этом году был знаменателен тем, что мы сначала по оборонительным городам прошли, а потом города, где шли наступательные операции. Но все объекты не замыкались только на военной тематике. Это были и экскурсии, касающиеся историко-культурного наследия, и другие объекты. Было время для общения с ребятами, диалоговые площадки, дискотеки. Очень разнообразная программа. Мы гордимся еще тем, что все 200 ребят начали проект и закончили, нигде никому не понадобилось сходить с поезда. Ольга Войтенкова:

Что должно послужить мотивацией для ребят, которые хотели бы стать участниками? Виктор Лискович:

Теперь мы начинаем широко анализировать, обсуждать с ребятами результаты проекта. Ребята будут в школах очень активно рассказывать, проводить диалоги со своими сверстниками. Буквально на прошлой неделе я был в нашем национальном лагере «Зубренок» – все под впечатлением находятся. Но дальше надо готовиться, готовить новых конкурсантов. И чем более широко мы вовлечем наших детей в конкурсный отбор, это будет большей мотивацией непоехавшим наблюдать за «Поездом Памяти», за его движением. Я думаю, что все школьники нашей страны будут активно готовиться к новому проекту «Поезд Памяти – 2023». Можно было прочувствовать, что перенесли наши люди в годы Великой Отечественной войны