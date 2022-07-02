«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем
Обратный отсчет. До финала белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» остаются ровно сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 июля пассажиров состава встречали в Гомельской области.
Мемориал «Красный Берег», посвященный детским жертвам войны, зрители СТВ увидят глазами пассажиров особенного состава.
Михаил Чижевский, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» (Несвиж):
Всем привет, это специальный выпуск «Путевого дневника». И 2 июля участников белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» встречает Гомель. Участников ожидает посещение дворцово-паркового ансамбля Румянцевых-Паскевичей, а также митинг в деревне Красный Берег на мемориале «Памятник детям – жертвам Великой Отечественной войны».
Дарья Дворяшина, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» (Крым):
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле – это главная достопримечательность в Гомеле. Он является памятником архитектуры XVIII-XIX веков, построен на месте деревянного замка, владельцем которого был последний гомельский князь Чарторыйский.
Платон Самолучшев, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» (Москва):
Дворец никогда не предназначался для постоянного проживания, здесь проходили только балы и торжественные встречи. Именно поэтому здание отличается своим архитектурным великолепием и изысканностью. К тому же здесь нет ни одного служебного помещения.
Михаил Чижевский:
Сейчас во дворце проходят интересные выставки, проводят концерты и другие мероприятия. Здесь всегда есть что посмотреть.
Дарья Дворяшина:
Жлобинский район, деревня Красный Берег. Именно здесь в 1943 году располагался один из крупнейших детских донорских концентрационных лагерей. Сюда привозили ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Их отнимали у матерей, чтобы брать кровь для нацистских солдат и офицеров. За это время в лагере погибло более двух тысяч детей. Тех, кто выжил, отправляли в Германию. Но выживали немногие. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс «Памятник детям – жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Платон Самолучшев:
Как я понимаю, вы не первый раз на мемориале Красный Берег?
Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
С первой минуты вы почувствуете, как все это тяжело. А второй раз ты осознанно понимаешь, что тебя ждет, что надо пройти этап волнений.
И я прочувствовала всю ту боль, которую пережили тут дети, чьи жизни унесла война.
Это невыносимо больно и очень грустно, что такое отношение было к детям. Потому что они не заслуживают такого. Они родились, чтобы жить и быть счастливыми.
Михаил Чижевский:
Скажи, что бы ты почувствовал, если бы был ребенком в 41-м году и оказался бы в этом месте?
Даниил Слизкий, участник проекта «Поезд Памяти» (Минск):
Ужас и отчаяние. Немцы продвигались очень быстро и сломили в первые годы советскую армию. Я бы все равно надеялся на лучшее, чтобы мои родители смогли одолеть фашистскую гадину.
– Что ты чувствуешь?
– Скорбь потому что жалко детей, которые не смогли выжить.
Тела, обескровев, бледнели
И гас блеск невинных очей,
Которые запечатлели
Портреты своих палачей…
А после – жаркая печка
Глотала тела, как дрова…
Помните, люди, вечно!
Помните это всегда!