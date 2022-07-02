«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем

Обратный отсчет. До финала белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» остаются ровно сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 июля пассажиров состава встречали в Гомельской области. Мемориал «Красный Берег», посвященный детским жертвам войны, зрители СТВ увидят глазами пассажиров особенного состава.

Михаил Чижевский, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» (Несвиж):

Всем привет, это специальный выпуск «Путевого дневника». И 2 июля участников белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» встречает Гомель. Участников ожидает посещение дворцово-паркового ансамбля Румянцевых-Паскевичей, а также митинг в деревне Красный Берег на мемориале «Памятник детям – жертвам Великой Отечественной войны».

Дарья Дворяшина, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» (Крым):

Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле – это главная достопримечательность в Гомеле. Он является памятником архитектуры XVIII-XIX веков, построен на месте деревянного замка, владельцем которого был последний гомельский князь Чарторыйский.

Платон Самолучшев, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» (Москва):

Дворец никогда не предназначался для постоянного проживания, здесь проходили только балы и торжественные встречи. Именно поэтому здание отличается своим архитектурным великолепием и изысканностью. К тому же здесь нет ни одного служебного помещения.

Михаил Чижевский:

Сейчас во дворце проходят интересные выставки, проводят концерты и другие мероприятия. Здесь всегда есть что посмотреть.

Дарья Дворяшина:

Жлобинский район, деревня Красный Берег. Именно здесь в 1943 году располагался один из крупнейших детских донорских концентрационных лагерей. Сюда привозили ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Их отнимали у матерей, чтобы брать кровь для нацистских солдат и офицеров. За это время в лагере погибло более двух тысяч детей. Тех, кто выжил, отправляли в Германию. Но выживали немногие. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс «Памятник детям – жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Платон Самолучшев:

Как я понимаю, вы не первый раз на мемориале Красный Берег? Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

С первой минуты вы почувствуете, как все это тяжело. А второй раз ты осознанно понимаешь, что тебя ждет, что надо пройти этап волнений.

И я прочувствовала всю ту боль, которую пережили тут дети, чьи жизни унесла война.

Это невыносимо больно и очень грустно, что такое отношение было к детям. Потому что они не заслуживают такого. Они родились, чтобы жить и быть счастливыми.

Михаил Чижевский:

Скажи, что бы ты почувствовал, если бы был ребенком в 41-м году и оказался бы в этом месте? Даниил Слизкий, участник проекта «Поезд Памяти» (Минск):

Ужас и отчаяние. Немцы продвигались очень быстро и сломили в первые годы советскую армию. Я бы все равно надеялся на лучшее, чтобы мои родители смогли одолеть фашистскую гадину. – Что ты чувствуешь?

– Скорбь потому что жалко детей, которые не смогли выжить.