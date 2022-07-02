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«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем

02 июля 2022 19:59
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Обратный отсчет. До финала белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» остаются ровно сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 июля пассажиров состава встречали в Гомельской области.

Мемориал «Красный Берег», посвященный детским жертвам войны, зрители СТВ увидят глазами пассажиров особенного состава.

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-1

Михаил Чижевский, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» есвиж):
Всем привет, это специальный выпуск «Путевого дневника». И 2 июля участников белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» встречает Гомель. Участников ожидает посещение дворцово-паркового ансамбля Румянцевых-Паскевичей, а также митинг в деревне Красный Берег на мемориале «Памятник детям – жертвам Великой Отечественной войны».

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-4

Дарья Дворяшина, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» (Крым):
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле – это главная достопримечательность в Гомеле. Он является памятником архитектуры XVIII-XIX веков, построен на месте деревянного замка, владельцем которого был последний гомельский князь Чарторыйский.

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-7

Платон Самолучшев, корреспондент медиагруппы «Поезд Памяти» (Москва):
Дворец никогда не предназначался для постоянного проживания, здесь проходили только балы и торжественные встречи. Именно поэтому здание отличается своим архитектурным великолепием и изысканностью. К тому же здесь нет ни одного служебного помещения.

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-10

Михаил Чижевский:
Сейчас во дворце проходят интересные выставки, проводят концерты и другие мероприятия. Здесь всегда есть что посмотреть.

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-13

Дарья Дворяшина:
Жлобинский район, деревня Красный Берег. Именно здесь в 1943 году располагался один из крупнейших детских донорских концентрационных лагерей. Сюда привозили ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Их отнимали у матерей, чтобы брать кровь для нацистских солдат и офицеров. За это время в лагере погибло более двух тысяч детей. Тех, кто выжил, отправляли в Германию. Но выживали немногие. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс «Памятник детям – жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-16

Платон Самолучшев:
Как я понимаю, вы не первый раз на мемориале Красный Берег?

Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
С первой минуты вы почувствуете, как все это тяжело. А второй раз ты осознанно понимаешь, что тебя ждет, что надо пройти этап волнений.

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-19

И я прочувствовала всю ту боль, которую пережили тут дети, чьи жизни унесла война.

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-22

Это невыносимо больно и очень грустно, что такое отношение было к детям. Потому что они не заслуживают такого. Они родились, чтобы жить и быть счастливыми.

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-25

Михаил Чижевский:
Скажи, что бы ты почувствовал, если бы был ребенком в 41-м году и оказался бы в этом месте?

Даниил Слизкий, участник проекта «Поезд Памяти» (Минск):
Ужас и отчаяние. Немцы продвигались очень быстро и сломили в первые годы советскую армию. Я бы все равно надеялся на лучшее, чтобы мои родители смогли одолеть фашистскую гадину.

Что ты чувствуешь?
Скорбь потому что жалко детей, которые не смогли выжить.

«Это невыносимо больно». Участники «Поезда Памяти» посетили мемориал в Красном Берегу под Гомелем-28

Тела, обескровев, бледнели
И гас блеск невинных очей,
Которые запечатлели
Портреты своих палачей…
А после – жаркая печка
Глотала тела, как дрова…
Помните, люди, вечно!
Помните это всегда!

# Год исторической памяти # общество # Михаил Чижевский # Дарья Дворяшина # Платон Самолучшев # Виктор Лискович # Даниил Слизкий # Фотофакт

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