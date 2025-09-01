Лукашенко выразил соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане

В нашей стране с чувством глубокой скорби восприняли новость о землетрясении в провинции Кунар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси выразил соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Александр Лукашенко пожелал быстрейшего выздоровления пострадавшим, а тем, кто участвует в поисковой операции восстановлении страны – сил и мужества.