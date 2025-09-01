Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 800 человек

С каждым часом растет число погибших при сильном землетрясении в Афганистане. По обновленным данным жертвами стихии стали уже более 800 человек, количество пострадавших приближается к трем тысячам. Подземные толчки магнитудой более шести сотрясли восточные районы страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По весьма приблизительным оценкам стихия уничтожила около пяти деревень. Скорее всего количество погибших и раненых будет только увеличиваться, так как под завалами могут находиться люди. Раненых доставляют в больницы на вертолетах. В зоне бедствия развернута масштабная поисково-спасательная операция, в которой участвуют экстренные службы, военные и сами местные жители. Из-за нехватки техники им приходится разбирать обломки зданий руками. Их работе мешают афтершоки. Из-за опасности новых обрушений они вынуждены делать перерывы. Властям пока трудно определить масштабы ущерба, так как зоной бедствия стали горные, порой труднодоступные районы страны. Это одно из сильнейших землетрясений, когда-либо произошедших в Афганистане. Подземные толчки ощущались даже в соседнем Пакистане.