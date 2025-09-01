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Более 600 человек погибли при землетрясении в Афганистане

01 сентября 2025 09:09
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Более 600 человек погибли при мощном землетрясении магнитудой более шести, которое произошло на востоке Афганистана. По данным властей, пострадавших не менее тысячи. И эти цифры лишь приблизительные, количество жертв может многократно возрасти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 человек погибли при землетрясении в Афганистане-2

В эпицентре стихии оказались отдаленные горные районы, поэтому потребуется время, чтобы получить точную информацию о погибших и ущербе. По сообщению местных СМИ, несколько деревень оказались погребены под землей, и, по оценкам, сотни людей могут оставаться под завалами. В зоне бедствия начата масштабная спасательная операция, к которой привлечены сотни специалистов и добровольцев. Местные власти отмечают, что это одно из сильнейших землетрясений, когда-либо произошедших в стране.  

# Землетрясение

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