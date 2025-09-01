По словам экс-главы МИД Австрии, руководителя центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, на нее нападали и ей угрожали в Австрии за дружественное отношение к Российской Федерации, пишет ТАСС.

Кнайсль рассказала о введении для нее запрета на работу с 2020 года на территории Австрии. На улицах страны политика называли «русская свинья». Также в Австрии и в Украине публично звучали призывы к ее убийству. По этим причинам дипломат уехала из Австрии в 2020 году. Далее в 2022 году австрийского политика попросили уехать также из Франции.

Касательно санкций, введенных Киевом в отношении Кнайсль, она высказалась, что не удивлена очередным санкционным списком.

Фото: Pinterest