Она возглавляла сельский клуб и написала песню для Janet. Посмотрите на эту удивительную бабушку

Еще бы, ведь она автор текста. Простая бабушка из деревни Рачуны Сморгонского района написала уже 25 песен. Некоторые из них поет вся страна.

А еще она пишет книгу о всех событиях, которые происходили в местных деревнях с конца 50-х. Обряды, традиции, праздники – настоящая летопись ее малой родины. Местом культуры всегда был сельский клуб в Валейковичах, который последние 8 лет она возглавляла. Даже есть свои два народных коллектива – детский «Кропелькі» и взрослый «Крышталёвая крынічка».