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Она возглавляла сельский клуб и написала песню для Janet. Посмотрите на эту удивительную бабушку

15 октября 2020 19:24
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Новости Беларуси. Мария Бутько эту песню Janet готова исполнить всем гостям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она возглавляла сельский клуб и написала песню для Janet. Посмотрите на эту удивительную бабушку-1

Дарожка сцелецца між жыта
А ў небе жаўрукі пяюць…

Еще бы, ведь она автор текста. Простая бабушка из деревни Рачуны Сморгонского района написала уже 25 песен. Некоторые из них поет вся страна.

Она возглавляла сельский клуб и написала песню для Janet. Посмотрите на эту удивительную бабушку-4

А еще она пишет книгу о всех событиях, которые происходили в местных деревнях с конца 50-х. Обряды, традиции, праздники – настоящая летопись ее малой родины. Местом культуры всегда был сельский клуб в Валейковичах, который последние 8 лет она возглавляла. Даже есть свои два народных коллектива – детский «Кропелькі» и взрослый «Крышталёвая крынічка».

Она возглавляла сельский клуб и написала песню для Janet. Посмотрите на эту удивительную бабушку-7

Подробнее в видеоматериале.

# Пенсионеры # общество # Мария Бутько # Галина Буро # Фотофакт

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