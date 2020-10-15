Развитие ОДКБ и личные вопросы. О чём говорили Александр Лукашенко и Станислав Зась

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на эффективную работу ОДКБ и развитие сотрудничества в рамках Организации договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня перед ней стоят совершенно новые вызовы, и о важности международной структуры 15 октября говорили во Дворце Независимости. Президент встретился с генсеком этой организации. С начала 2020 года эту должность занимает белорус Станислав Зась. Не обошли стороной и тему миротворческих учений «Нерушимое братство». Эти маневры на неделе развернулись на полигоне Лосвидо под Витебском. Юлия Бешанова продолжит тему.

В кабинете Президента Станислав Зась часто бывал и раньше. Тогда, в должности госсекретаря Совета безопасности, во Дворце Независимости преимущественно говорили о делах внутренних. Сегодня как госсекретарь ОДКБ генерал-лейтенант главе государства рассказывал о межрегиональных проблемах, с которыми справляется Организация. Но разговор начали с личного вопроса.

– Прежде всего расскажешь, как прижился, не прижился.

– Прижился нормально, но оставаться не собираюсь.

– Нет, ну какое оставаться? Это исключено.

– Да. Срок мне отмерен, я отработаю добросовестно как могу и вернусь.

События нынешнего лета еще раз доказали – коллективная безопасность не пустой звук. На ситуацию, которая разворачивалась в нашей стране, участники Договора отреагировали немедленно и однозначно. Беларусь имеет и силы, и возможности справиться с трудностями самостоятельно и не нуждается во вмешательстве извне.

Напряжение отмечали и у наших западных границ. Чтобы продемонстрировать возможность и твердое намерение отстаивать свой суверенитет и независимость перед внешней угрозой, Беларусь была вынуждена привести часть Вооруженных Сил в боевую готовность. Маневры в западном регионе, по мнению Президента, остудили пыл особо активных партнеров извне. Александр Лукашенко: ОДКБ быть мы будем очень активно участвовать. И даже если кому-нибудь это будет не с руки, все равно будем работать

Серьезным вызовом для ОДКБ стала пандемия. Встречи перевели в онлайн-режим. Многие операции и совместные учения вынуждено перенесли на 2021 год. По плану провели только «Эшелон-2020» в России. Решили не отменять и масштабное командно-штабное учение «Нерушимое братство» на территории Беларуси. «Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском