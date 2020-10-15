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«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом

15 октября 2020 18:34
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Новости Беларуси. Есть люди, о которых говорят «сердце нараспашку». Это точно про нашего следующего героя. Айдын Беджанов из Азербайджана три года назад открыл под Брестом свой конный клуб, где всегда рады особенным посетителям. Кроме того, клуб единственный в стране, где всадниками себя могут почувствовать и инвалиды-колясочники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая продолжит.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-1

Все, уже не страшно.
– Чуть-чуть еще назад.
– Сейчас лошадка тебя успокоит чуть-чуть.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-4

Для маленького Глеба это одна из первых поездок. Особенные дети сперва знакомятся с животными, по несколько раз приезжают и только потом седлают лошадку. Дария уже вовсю ощущает себя настоящей наездницей Язона – многократного чемпиона Беларуси. Сегодня он сменил свой статус на не менее престижный.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-7

Какая ты молодец. Молодец!

Каждую неделю в конном клубе встречают особых гостей. Это дети из Брестского районного коррекционно-развивающего центра. Занятия с лошадьми проходят уже два года. Сертификат неограниченного посещения ребята получили в подарок.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-10

Ольга Дылюк, заместитель директора Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Брестского района:
Иппотерапия занимает сейчас важное место, особенно для наших деток с детским церебральным параличом, потому что они пытаются удерживать равновесие. Это улучшает координацию, уменьшает мышечные спазмы.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-13

Этот конный клуб начался с одного человека и единственной лошади. Айдын Беджанов из Азербайджана переехал в Беларусь еще в 90-е, но, говорит, только три года назад нашел свое истинное призвание. Взял землю в аренду, а старую колхозную зерносушилку превратил в конюшню. Меньше чем за три месяца. Сегодня одним домом объединены 14 лошадей разных пород и судеб.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-16

Айдын Беджанов, владелец конного клуба:
В колхозе дали объявление, что, если не продастся в течение трех месяцев, на мясо сдадут. И волонтеры скинулись втроем и купили, поставили на постой у нас.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-19

Теперь она носит кличку Елка и на отлично справляется с обязанностями покладистого реабилитолога. Плохих лошадей не бывает, бывают неумелые руки, уверен Айдын.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-22

Айдын Беджанов:
Уже очень много деток сейчас приезжают. И еще мы катаем инвалидов-колясочников взрослых. В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-25

К слову, первый пандус в клубе Айдын сделал своими руками. Почти всех особенных посетителей хозяин встречает сам, в остальное время помогают волонтеры. В команде 27 человек. Опытные всадники, ветеринары, студенты.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-28

Айдын Беджанов:
Надо, чтобы кто-то им помогал. Просто у меня в жизни была ситуация, когда я видел женщину со слезами. Пришла кататься на конюшню, а ее не покатали, потому что денег нет. Может быть, где-то в подсознании это сидело давно, и потихонечку-потихонечку, когда появилась возможность, я этим занимаюсь. Мне нравится это, я балдею, когда деткам хорошо и родители со счастливыми глазами.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-31

Сегодня 10 из 14 лошадей обучены своей особенной миссии. Оповаживание – один из важнейших этапов подготовки. Приучить к седлу, слушать команды человека, чтобы она стала настоящим профессионалом.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-34

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Хэппи точно счастливчик. После рождения встать на ноги он смог только на седьмые сутки, а уже в марте станет прилежным учеником. Обучать специальным командам лошадей начинают в трехлетнем возрасте.

«В Беларуси никто, кроме нас, не сажает на лошадей взрослых инвалидов-колясочников». Как работает конный клуб под Брестом-37

Планы у хозяина масштабные: выкупить помещения и превратить это место в полноценный конный клуб. А пока здесь всегда рады лакомствам. Самое большое – морковь. В месяц компания лошадей съедает до трех тонн.

# Животные # общество # Ольга Дылюк # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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