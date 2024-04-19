Она родилась на фабрике смерти под Берлином. Бывшую узницу концлагеря навестили в Минске

На свет Антонина Новицкая появилась в одной из фабрик смерти под Берлином. Туда ее семью угнали немецко-фашистские захватчики. С тех пор прошло уже 80 лет. Но память о страшных событиях прошлого живет до сих пор. Гости к Антонине Новицкой заглядывают регулярно. Навещать женщину не только по праздникам, но и в будни – добрая традиция.

Антонина Новицкая: Мы рады, когда нас навещают. Чтобы не было скучно и вообще. Всем приятно, даже более молодым, а нам уже тем более.

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ:

Помнить о таких людях, конечно же, важно, так как это последние живые свидетели той страшной войны, страшной коричневой чумы, которая заражала нашу страну, которая фактически прокатилась катком по нашей стране. Когда эта коричневая чума уходила с нашей страны, оставила после себя страшные разрушения. Поэтому те люди – как живые свидетели того напоминания, как не нужно делать, как не нужно доводить до того, чтобы снова это не повторилось.

Отметим, в Центральном районе проживает 86 бывших узников концентрационных лагерей, а также 9 ветеранов Великой Отечественной войны. И каждый из них окружен теплом, заботой и вниманием.