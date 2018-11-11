Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?

Новости Беларуси. Коммунальным узником стал 83-летний пенсионер со столичной улицы Герасименко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Федосеевич стал затворником на девятом этаже после того, как в его подъезде начали менять лифт.

Работы стартовали еще 1 октября, а вот финальная дата, по крайней мере в объявлении, открыта. И вот кабина установлена, и рабочие больше на объекте не появляются, а кнопка всё не горит.

В исполкоме жильцов, среди которых большинство – люди золотого возраста, напугали: включат подъемник только в середине декабря.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Обращение на нашу горячую линию мы переадресуем ответчику. Мы позвоним исполняющему обязанности КУП «ЖКХ Заводского района».

Лифт установили, работы выполнили, но идет еще сдача этого лифта. Делаются физические измерения, техническое обследование этого лифта, и потом только мы регистрируем и вводим его в эксплуатацию. До 19 ноября его должны запустить.