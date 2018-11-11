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Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?

11 ноября 2018 17:28
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Новости Беларуси. Коммунальным узником стал 83-летний пенсионер со столичной улицы Герасименко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?-1

Виктор Федосеевич стал затворником на девятом этаже после того, как в его подъезде начали менять лифт.

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?-4

Работы стартовали еще 1 октября, а вот финальная дата, по крайней мере в объявлении, открыта. И вот кабина установлена, и рабочие больше на объекте не появляются, а кнопка всё не горит.

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?-7

В исполкоме жильцов, среди которых большинство – люди золотого возраста, напугали: включат подъемник только в середине декабря.

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?-10

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Обращение на нашу горячую линию мы переадресуем ответчику. Мы позвоним исполняющему обязанности КУП «ЖКХ Заводского района».

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?-13

Лифт установили, работы выполнили, но идет еще сдача этого лифта. Делаются физические измерения, техническое обследование этого лифта, и потом только мы регистрируем и вводим его в эксплуатацию. До 19 ноября его должны запустить.

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?-16

Мы преодолели 180 ступеней, добрались до 9 этажа, чтобы сообщить вам приятную новость. Нам сообщили в ЖКХ вашего района, что до конца следующей недели должны включить лифт.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

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