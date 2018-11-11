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Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?

11 ноября 2018 17:29
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Новости Беларуси. К 2021 году в Минске планируется обновить 4,5 тысячи лифтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2018 году уже заменили почти 900 единиц. В среднем на работу уходит около 3 месяцев. Понятно, процесс вызывает неудобства, особенно жителям верхних этажей. Но есть категории граждан, которые без лифта просто не могут обходиться.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-1

На горячую линию СТВ дозвонился Александр – житель дома № 105 по улице Лынькова. В подъезде, где он проживает, в квартире на 7 этаже, как раз сейчас меняют лифт. Александр – инвалид-колясочник, ведущий активный образ жизни. И лифт для него – необходимость. Александр задался вопросом: как во время ремонта быть ему и всем тем, кто может выходить на улицу, только если лифт работает?

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-4

Два раза в месяц он сам ездит за заказами за границу, днями пропадает на работе и наматывает десятки километров ежесуточно между встречами и переговорами.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-7

Александр сам себя называет «социальным бизнесменом». Организовал предприятие, где сам разрабатывает модели и производит инвалидные коляски.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-10

18 лет назад Александр Махортов попал в аварию на мотоцикле. После ДТП он не стал заложником своей инвалидной коляски, а, между прочим, разбирает и закидывает ее в свое авто ровно за столько, за сколько многие завязывают шнурки на ботинках.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-13

Капитальные планы коммунальщиков в разрез с плотным графиком Махортова. Кто и как посягнул на его безграничные возможности? Собственно, с этой проблемой Александр и обратился на горячую линию нашего телеканала.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-16

На подъезде дома по адресу Лынькова, 105, где бизнесмен живет на 7 этаже, появилось объявление: через три дня на три месяца отключат лифт – подъемник идет под замену.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-19

Дело благое ничуть не смутило, вот только как быть ему? Ведь это фактически покушение на его свободу. И кто должен предложить альтернативу в этой безвыходной ситуации?

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-22

В известность тут же были поставлены чиновники из администрации. Именно к ним Александр обратился с вопросом: как ему каждый день добираться на работу?

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-25

Александр Махортов, бизнесмен:
Я это всё объяснил в приемной: «Передайте главе администрации – ЧП, чтобы не отключали лифт». Мне сказали: «Так есть служба доставки продуктов». То есть она намекнула мне, что нужно три месяца дома посидеть. Я говорю: «Девушка, вы себя слышите, что вы говорите?». Она мне говорит, что ничем не может помочь и всё передаст главе администрации.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-28

Методом переговоров пришли к компромиссу: отсрочить отключение лифта на несколько дней.

Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры?

По стечению обстоятельств Александр наконец самостоятельно нашел подходящее безбарьерное арендное жилье, чтобы туда из родительского дома съехать.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-31

И всё бы прошло без лишнего шума, если бы договоренности до конца соблюли. Рабочие случайно отключили лифт на день раньше, и Александр не успел собрать все вещи и комфортно переехать.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-34

Кое-как ситуация разрешилась. Александр все-таки стал новоселом, но ратует за социальную справедливость и чиновничью народоблагосклонность.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-37

Андрей Кауров, начальник участка вертикального подъема компании по установке лифтов:
Подходил мастер и предлагал свою помощь. Мы могли на какое-то время, согласованное заранее, на аварийном подъеме человека поднимать. Наша помощь была не востребована. При суперпрофессиональной бригаде и моментальном обеспечении – это минимум 15 минут.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-40

Эта история хоть и со счастливым концом, но весьма показательная. А ведь действительно, как быть другим, возможно менее деятельным людям с ограниченными возможностями? Существует ли бюрократическая чуткость и как поступать, сколь в протоколе такие индивидуальные ситуации не прописаны?

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-43

Мы отправились в ЖРЭО Фрунзенского района Минска, чтобы разузнать, как была соблюдена процедура оповещения населения об отключении лифта и были ли в курсе коммунальщики, что в подъезде живет инвалид?

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-46

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:
В этом году у нас меняется более 300 лифтов во всем жилом фонде. В некоторых случаях, естественно, когда поступают массовые обращения граждан, где много пожилых граждан, мы стараемся усилить эти бригады и завершить ремонт в более ранний срок. Максимально можно сократить до полутора месяцев.

Есть маневренный фонд. Мы, в принципе, так и работаем. В этом году отселили одного человека при проведении работ по капитальному ремонту. Если такая ситуация возникает и без отселения жильцов нельзя выполнить работу, мы готовы предоставить маневренный фонд на срок выполнения работ.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-49

В каждой такой необычной ситуации, уверяют в администрации, подыскивают эксклюзивное решение, неординарное и не прописанное в законах и инструкциях. Окажись в такой ситуации другой ограниченный в передвижениях человек, по сути, он может столкнуться с формулировкой «не обязаны».

Ведь прямая забота коммунальников – замена лифта, а жильцы должны понять и простить неудобства. А предоставление на время ремонтных работ альтернативного жилья или определение инвалида, к примеру, в интернат, не регламентировано.

Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?-52

Борис Лев, адвокат:
Одна из альтернатив – изменение законодательства в этой части, что при возникновении подобной ситуации выделяются, например, средства из какого-то фонда или бюджета для того, чтобы человек переселился на время в арендное жилье, съемное жилье.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Денис Драпей # Борис Лев # Фотофакт

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