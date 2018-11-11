Долгожданный капремонт. Кто поможет инвалиду-колясочнику, если не работает лифт?

Новости Беларуси. К 2021 году в Минске планируется обновить 4,5 тысячи лифтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2018 году уже заменили почти 900 единиц. В среднем на работу уходит около 3 месяцев. Понятно, процесс вызывает неудобства, особенно жителям верхних этажей. Но есть категории граждан, которые без лифта просто не могут обходиться.

На горячую линию СТВ дозвонился Александр – житель дома № 105 по улице Лынькова. В подъезде, где он проживает, в квартире на 7 этаже, как раз сейчас меняют лифт. Александр – инвалид-колясочник, ведущий активный образ жизни. И лифт для него – необходимость. Александр задался вопросом: как во время ремонта быть ему и всем тем, кто может выходить на улицу, только если лифт работает?

Два раза в месяц он сам ездит за заказами за границу, днями пропадает на работе и наматывает десятки километров ежесуточно между встречами и переговорами.

Александр сам себя называет «социальным бизнесменом». Организовал предприятие, где сам разрабатывает модели и производит инвалидные коляски.

18 лет назад Александр Махортов попал в аварию на мотоцикле. После ДТП он не стал заложником своей инвалидной коляски, а, между прочим, разбирает и закидывает ее в свое авто ровно за столько, за сколько многие завязывают шнурки на ботинках.

Капитальные планы коммунальщиков в разрез с плотным графиком Махортова. Кто и как посягнул на его безграничные возможности? Собственно, с этой проблемой Александр и обратился на горячую линию нашего телеканала.

На подъезде дома по адресу Лынькова, 105, где бизнесмен живет на 7 этаже, появилось объявление: через три дня на три месяца отключат лифт – подъемник идет под замену.

Дело благое ничуть не смутило, вот только как быть ему? Ведь это фактически покушение на его свободу. И кто должен предложить альтернативу в этой безвыходной ситуации?

В известность тут же были поставлены чиновники из администрации. Именно к ним Александр обратился с вопросом: как ему каждый день добираться на работу?

Александр Махортов, бизнесмен:

Я это всё объяснил в приемной: «Передайте главе администрации – ЧП, чтобы не отключали лифт». Мне сказали: «Так есть служба доставки продуктов». То есть она намекнула мне, что нужно три месяца дома посидеть. Я говорю: «Девушка, вы себя слышите, что вы говорите?». Она мне говорит, что ничем не может помочь и всё передаст главе администрации.

Методом переговоров пришли к компромиссу: отсрочить отключение лифта на несколько дней. Узник в собственном доме, или Почему пенсионер больше месяца не выходит из квартиры? По стечению обстоятельств Александр наконец самостоятельно нашел подходящее безбарьерное арендное жилье, чтобы туда из родительского дома съехать.

И всё бы прошло без лишнего шума, если бы договоренности до конца соблюли. Рабочие случайно отключили лифт на день раньше, и Александр не успел собрать все вещи и комфортно переехать.

Кое-как ситуация разрешилась. Александр все-таки стал новоселом, но ратует за социальную справедливость и чиновничью народоблагосклонность.

Андрей Кауров, начальник участка вертикального подъема компании по установке лифтов:

Подходил мастер и предлагал свою помощь. Мы могли на какое-то время, согласованное заранее, на аварийном подъеме человека поднимать. Наша помощь была не востребована. При суперпрофессиональной бригаде и моментальном обеспечении – это минимум 15 минут.

Эта история хоть и со счастливым концом, но весьма показательная. А ведь действительно, как быть другим, возможно менее деятельным людям с ограниченными возможностями? Существует ли бюрократическая чуткость и как поступать, сколь в протоколе такие индивидуальные ситуации не прописаны?

Мы отправились в ЖРЭО Фрунзенского района Минска, чтобы разузнать, как была соблюдена процедура оповещения населения об отключении лифта и были ли в курсе коммунальщики, что в подъезде живет инвалид?

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

В этом году у нас меняется более 300 лифтов во всем жилом фонде. В некоторых случаях, естественно, когда поступают массовые обращения граждан, где много пожилых граждан, мы стараемся усилить эти бригады и завершить ремонт в более ранний срок. Максимально можно сократить до полутора месяцев. Есть маневренный фонд. Мы, в принципе, так и работаем. В этом году отселили одного человека при проведении работ по капитальному ремонту. Если такая ситуация возникает и без отселения жильцов нельзя выполнить работу, мы готовы предоставить маневренный фонд на срок выполнения работ.

В каждой такой необычной ситуации, уверяют в администрации, подыскивают эксклюзивное решение, неординарное и не прописанное в законах и инструкциях. Окажись в такой ситуации другой ограниченный в передвижениях человек, по сути, он может столкнуться с формулировкой «не обязаны». Ведь прямая забота коммунальников – замена лифта, а жильцы должны понять и простить неудобства. А предоставление на время ремонтных работ альтернативного жилья или определение инвалида, к примеру, в интернат, не регламентировано.