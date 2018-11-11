Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»

Новости Беларуси. Вторая взлетно-посадочная полоса, без преувеличения, – национальная стройка. Пока неофициально, но уже смело можно говорить, что и этот объект – осенний подарок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Процент готовности – 99. В каком направлении будет развиваться Национальный аэропорт? Как проконтролировать беспилотники? На вопросы ведущей итоговой информационно-аналитической программы «Неделя» отвечает Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Национальный аэропорт сейчас внедряет систему сдачи багажа пассажиром самостоятельно – самостоятельная регистрация багажа DROP-OFF. То есть стойки саморегистрации: пассажир сможет не только зарегистрироваться на рейс сам, но еще и самостоятельно сдать багаж. Юлия Огнева:

То есть этого еще нет, но будет. Артем Сикорский:

Это будет в ближайшее время.

Эти же технологии постепенно переходят в наши областные аэропорты. Впервые с этого года и даже в зимний период они у нас будут функционировать, будут выполняться полеты круглогодично, более 170 рейсов будет выполнено из областных аэропортов по популярным туристическим направлениям. Юлия Огнева:

Для удобства пассажиров будет еще и новый аэровокзальный комплекс? Артем Сикорский:

Сейчас ведется текущая работа по реконструкции действующего аэровокзального комплекса для расширения его пропускной способности. Прорабатывается вся необходимая проектно-сметная документация по строительству нового терминала на территории Национального аэропорта «Минск». Есть план начать это строительство после завершения II Европейских игр и закончить к чемпионату мира по хоккею.

Юлия Огнева:

Широкое распространение получают беспилотные летательные аппараты. Создают они вам проблему? Артем Сикорский:

Безусловно, сейчас будем усиливать контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов. Но контроль – это всего лишь средство. А наша цель – создать комфортные условия для операторов беспилотных систем массового применения.