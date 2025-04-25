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Тысячи активистов вышли на протесты из-за роста инфляции в Боливии

25 апреля 2025 07:28
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Тысячи человек вышли на протесты в Боливии из-за роста инфляции. Среди активистов – шахтеры, фермеры и предприниматели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи активистов вышли на протесты из-за роста инфляции в Боливии-2

Люди недовольны подорожанием и дефицитом продуктов питания и топлива. Они требуют от властей срочных решений и прямых переговоров с руководством страны. Экономический кризис в Боливии начался еще два года назад из-за снижения экспорта природного газа. Правительство задействовало долларовые резервы для субсидирования импорта бензина и дизельного топлива. Банки ввели ограничения на финансовые операции и в результате в стране появился теневой рынок.

# Акции протеста

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