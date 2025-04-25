Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон Папы Франциска

По поручению Президента Беларуси делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав делегации также вошли посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах Беларуси в Италии. Тысячи людей часами стоят в очереди под жарким солнцем на площади Святого Петра, чтобы отдать последние почести Папе Франциску, чей простой деревянный гроб был установлен на главном алтаре базилики XVI века, где он будет доступен для прощания до сегодняшнего вечера. Траурная месса состоится утром 26 апреля, на мероприятии будут присутствовать многие мировые лидеры и члены королевской семьи.