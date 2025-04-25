Прямой эфир

Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон Папы Франциска

25 апреля 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По поручению Президента Беларуси делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон Папы Франциска-2

В состав делегации также вошли посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах Беларуси в Италии. Тысячи людей часами стоят в очереди под жарким солнцем на площади Святого Петра, чтобы отдать последние почести Папе Франциску, чей простой деревянный гроб был установлен на главном алтаре базилики XVI века, где он будет доступен для прощания до сегодняшнего вечера. Траурная месса состоится утром 26 апреля, на мероприятии будут присутствовать многие мировые лидеры и члены королевской семьи.

# Некролог # Папа Римский Франциск

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи активистов вышли на протесты из-за роста инфляции в Боливии
25 апреля 2025 07:28

Тысячи активистов вышли на протесты из-за роста инфляции в Боливии

В ЕС обсуждают возврат к обязательной военной службе
25 апреля 2025 07:27

В ЕС обсуждают возврат к обязательной военной службе

Трамп сообщил, что у него есть дедлайн по мирному урегулированию в Украине
25 апреля 2025 07:20

Трамп сообщил, что у него есть дедлайн по мирному урегулированию в Украине