Я осознала, что ребенок для меня самое важное: история о том, как за 4 месяца женщина смогла вернуть опеку над сыном

Новости Беларуси. История со счастливым концом в Могилеве. Одной из жительниц под Новый год вернули самое главное – ее ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонков в Могилевский горисполком сегодня явно меньше обычного, но в каждом обязательно поздравления с обоих концов провода. А еще – благодарность за оказанную в уходящем году помощь и поддержку.

Алла Галушко, заместитель председателя Могилевского горисполкома:

Такой звонок приятный. Звонила женщина, которая попала в трудную жизненную ситуацию в этом году. Мы вынуждены были изымать ребенка из семьи. Но она благополучно шла к выздоровлению, оздоровлению семьи, отношений и пониманию, что ребенок – это главное. Очень приятно слышать слова благодарности, но самое важное – чтобы у них все получилось, все было хорошо. Ну что, ребята, поможете мне подарок Ирине передать?

Мы, разумеется, не против – такая приятная миссия выпадает не часто.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Ирина Арефьева вместе с полуторагодовалым сыном Сашей живут в общежитии. Сейчас семья наверняка готовится встречать Новый год. Наш визит для нее полная неожиданность. Здравствуйте, Ирина. Мы с телевидения, телеканал СТВ. Можно в гости? С подарками.

Ирина не ожидала встретить на своем пороге съемочную группу телевидения, да еще и с подарками. Говорит, такое возможно только под Новый год. Раньше сюда часто стучались милиционеры и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Но сейчас о былых проблемах, похоже, забыто. Осталось решить жилищный вопрос.

Ирина Арефьева, жительница Могилева:

Вот живем с Сашей. У нас, конечно, очень мало места, нам не хватает. Кроватка, моя кровать. Стол с телевизором. Но пообещали: после Нового года у нас будет новоселье, переедем в большую комнату с Сашей.

Уходящий год для этой маленькой семьи получился непростым. Маленького Сашу Ирина воспитывает одна, а потом еще и проблемы с алкоголем. Органы опеки забрали мальчика в дом ребенка. Но уже спустя четыре месяца ей удалось вернуть сына. Исправилась.