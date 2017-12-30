Я осознала, что ребенок для меня самое важное: история о том, как за 4 месяца женщина смогла вернуть опеку над сыном
Новости Беларуси. История со счастливым концом в Могилеве. Одной из жительниц под Новый год вернули самое главное – ее ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Звонков в Могилевский горисполком сегодня явно меньше обычного, но в каждом обязательно поздравления с обоих концов провода. А еще – благодарность за оказанную в уходящем году помощь и поддержку.
Алла Галушко, заместитель председателя Могилевского горисполкома:
Такой звонок приятный. Звонила женщина, которая попала в трудную жизненную ситуацию в этом году. Мы вынуждены были изымать ребенка из семьи. Но она благополучно шла к выздоровлению, оздоровлению семьи, отношений и пониманию, что ребенок – это главное. Очень приятно слышать слова благодарности, но самое важное – чтобы у них все получилось, все было хорошо. Ну что, ребята, поможете мне подарок Ирине передать?
Мы, разумеется, не против – такая приятная миссия выпадает не часто.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Ирина Арефьева вместе с полуторагодовалым сыном Сашей живут в общежитии. Сейчас семья наверняка готовится встречать Новый год. Наш визит для нее полная неожиданность. Здравствуйте, Ирина. Мы с телевидения, телеканал СТВ. Можно в гости? С подарками.
Ирина не ожидала встретить на своем пороге съемочную группу телевидения, да еще и с подарками. Говорит, такое возможно только под Новый год. Раньше сюда часто стучались милиционеры и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Но сейчас о былых проблемах, похоже, забыто. Осталось решить жилищный вопрос.
Ирина Арефьева, жительница Могилева:
Вот живем с Сашей. У нас, конечно, очень мало места, нам не хватает. Кроватка, моя кровать. Стол с телевизором. Но пообещали: после Нового года у нас будет новоселье, переедем в большую комнату с Сашей.
Уходящий год для этой маленькой семьи получился непростым. Маленького Сашу Ирина воспитывает одна, а потом еще и проблемы с алкоголем. Органы опеки забрали мальчика в дом ребенка. Но уже спустя четыре месяца ей удалось вернуть сына. Исправилась.
Ирина Арефьева:
Я осознала, что ребенок для меня самое важное. И сделала все для того, чтобы как можно раньше его вернуть. Я это сумела сделать. Мне пошли на встречу. Мне помогли все инстанции. Они поверили в меня.
Новый год мама с сыном будут встречать дома, с новыми мечтами и новыми планами.