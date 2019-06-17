«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске

Об истории дома на улице Карла Маркса, 30 рассказываем в программе «Минск и минчане». Улица Карла Маркса появилась на карте Минска в 1790 году. За два столетия минский Арбат сменил множество названий. А имя Карла Маркса получил лишь в двадцатых годах прошлого века. Вымощенные брусчаткой спуски, старинные дома и изящные скверы, словно магнит, притягивали элиту со всей Беларуси. Жить в презентабельном районе было заветной мечтой и одного из лучших докторов того времени – Зигмунда Свентицкого. Однажды богатый и знаменитый врач стал владельцем дома, который сегодня расположился по адресу Карла Маркса, 30.

Наталья Мизон, заведующий филиалом ГУ «Литературный музей Петруся Бровки»:

Был построен польским архитектором Генрихом Гаем в начале XX века. Он был построен как дом доходный, и в нём размещались богатые люди, которые приезжали из соседних поместий, чтобы чаще всего зимой провести здесь время. Мы видим кованые двери – на них есть вензель, написаны две буквы: SZ – Зигмунд Свентицкий – имя и фамилия основателя этого дома.

Особенность планировки – два входа. Хозяева и высокие гости пользовались парадным. Для слуг предназначалась лестница с чёрного хода. Она напрямую вела в небольшую комнату возле кухни, где и проживал обслуживающий персонал. Спустя двести лет в подъезде сохранились остатки былой роскоши: крепления для ковровой дорожки, стеклянный потолок с зеркалом, на лестничных проходах – световой колодец, построенный по последнему слову того времени. Неудивительно, что именно этот дом облюбовало партийное руководство.

Наталья Мизон:

В советские времена некоторые квартиры были перестроены, несколько – в качестве коммунальных. Жители менялись достаточно часто – особенно в 30-ые годы, когда людей в неизвестном направлении увозили чёрные машины, временами по доносам своих же соседей.

Здесь жили руководители БССР и гостил Дзержинский. Заглянули во Второй Дом Советов в Минске В квартирах легендарного дома жили не менее легендарные люди: профессор Николай Никольский, писатель Тишка Гартный, а также видные государственные деятели – Александр Червяков, Кирилл Мазуров, Николай Голодед и Пантелеймон Пономаренко. Поговаривают, что именно благодаря последнему, дом и сохранился.

Согласно плану восстановления Минска, здание должны были снести, а на его месте обустроить бульвар. Подробности неизвестны до сих пор, но бульвар закончился аккурат под окнами Пономаренко. Легендарный дом на Карла Маркса, 30 – прекрасный образец модерна, приют советской элиты и квартира-музей Именно здесь в одной из квартир жил когда-то белорусский писатель Петрусь Бровка. В его пятикомнатных апартаментах сегодня – единственный в Беларуси мемориальный музей-квартира.

Наталья Мизон:

Наши коллеги-музейщики основали этот музей лишь в 80-ом году, и они старались придерживаться той фактуры, которая здесь находилась. Они создавали экспозицию на основе фотоснимков, кино-фотодокументов. И в двух мемориальных комнатах вы видите именно так, как было при жизни Петра Устиновича Бровки.

Самое притягательное место для современников – кабинет поэта. Вещи на рабочем столе, кажется, всё ещё хранят энергетику хозяина. Именно в этой комнате рождались финальные варианты знаменитых произведений под чутким взором его музы и самого сурового и непреклонного критика – супруги Елены Рыдзевской.

Наталья Мизон:

Она ему помогала, она была первым читателей, редактором. Елена Михайловна была хорошим филологом, она могла даже категорически редактировать его произведения и просить его не писать под Купалу. На экспозиции представлена машинка, на которой Елена Михайловна писала. Сам Пётр Устинович писал только от руки.

Павел Ятин, научный сотрудник сектора учёта и сохранения фонда Петруся Бровки:

Здесь мы видим предметы, которые им помогали в быту – это календари. Один календарь имеет тематическое значение – это календарь 80-го года, который перевёрнут на 24 марта. Это день гибели поэта. Бесконечный календарь – как символ номенклатурности Петра Устиновича Бровки. Есть такое понятие – наркомовские очки, как символ чиновника. Часто мы можем увидеть его на барельефах. В этом зале представлены книги современности Петруся Бровки – здесь есть книги с автографами других коллег-писателей.

Музейный фонд сегодня насчитывает около двадцати пяти тысяч экспонатов. Коллекция становится богаче с каждым годом. И во многом, благодаря родственникам и друзьям поэта. Как признаются сами работники, определить подлинность той или иной вещи – порой настоящий квест. Ведь если нет достоверных фактов, подтверждающих, что предмет имеет какое-то отношение к бывшему хозяину квартиры, добавить его в коллекцию невозможно.

Павел Ятин:

Первый белорусский телевизор марки «Беларусь», модель 1. Она выпускалась в 1954-55 годах. Сам телевизор был тогда большой редкостью. Подарили его коллеги на его 50-летие. Он в пошарпанном таком состоянии, потому что тогда у него было много телевизоров, и этот телевизор уехал на дачу. К нам он попал в 2018 году, когда строители проводили там ремонт. Они позвонили в наш музей и сказали, что: «У нас есть телевизор Петруся Устиновича Бровки».

Наталья Мизон:

Поэма «Так пачыналася маладосць» Петруся Бровки: интересен это экземпляр тем – он, можно сказать, уникальный, во-первых, он свидетельствует об издании этой поэмы – единственное издание в 1934 году в полном варианте. Так сложилось, что в 1937 году Петру Устиновичу сократить эту поэму с 11 частей до 3. И вот в своём же издании он сокращал поэму, зачёркивал просто некоторые факты, которые в 1937 году нельзя было уже произносить.