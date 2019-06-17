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«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске

17 июня 2019 14:03
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Об истории дома на улице Карла Маркса, 30 рассказываем в программе «Минск и минчане».

Улица Карла Маркса появилась на карте Минска в 1790 году. За два столетия минский Арбат сменил множество названий. А имя Карла Маркса получил лишь в двадцатых годах прошлого века. Вымощенные брусчаткой спуски, старинные дома и изящные скверы, словно магнит, притягивали элиту со всей Беларуси. Жить в презентабельном районе было заветной мечтой и одного из лучших докторов того времени – Зигмунда Свентицкого. Однажды богатый и знаменитый врач стал владельцем дома, который сегодня расположился по адресу Карла Маркса, 30.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-1

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-3

Наталья Мизон, заведующий филиалом ГУ «Литературный музей Петруся Бровки»:
Был построен польским архитектором Генрихом Гаем в начале XX века. Он был построен как дом доходный, и в нём размещались богатые люди, которые приезжали из соседних поместий, чтобы чаще всего зимой провести здесь время. Мы видим кованые двери – на них есть вензель, написаны две буквы: SZ – Зигмунд Свентицкий – имя и фамилия основателя этого дома.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-6

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-8

Особенность планировки – два входа. Хозяева и высокие гости пользовались парадным. Для слуг предназначалась лестница с чёрного хода. Она напрямую вела в небольшую комнату возле кухни, где и проживал обслуживающий персонал. Спустя двести лет в подъезде сохранились остатки былой роскоши: крепления для ковровой дорожки, стеклянный потолок с зеркалом, на лестничных проходах – световой колодец, построенный по последнему слову того времени. Неудивительно, что именно этот дом облюбовало партийное руководство.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-11

Наталья Мизон:
В советские времена некоторые квартиры были перестроены, несколько – в качестве коммунальных. Жители менялись достаточно часто – особенно в 30-ые годы, когда людей в неизвестном направлении увозили чёрные машины, временами по доносам своих же соседей.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-14

Здесь жили руководители БССР и гостил Дзержинский. Заглянули во Второй Дом Советов в Минске

В квартирах легендарного дома жили не менее легендарные люди: профессор Николай Никольский, писатель Тишка Гартный, а также видные государственные деятели – Александр Червяков, Кирилл Мазуров, Николай Голодед и Пантелеймон Пономаренко. Поговаривают, что именно благодаря последнему, дом и сохранился.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-17

Согласно плану восстановления Минска, здание должны были снести, а на его месте обустроить бульвар. Подробности неизвестны до сих пор, но бульвар закончился аккурат под окнами Пономаренко.

Легендарный дом на Карла Маркса, 30 – прекрасный образец модерна, приют советской элиты и квартира-музей

Именно здесь в одной из квартир жил когда-то белорусский писатель Петрусь Бровка. В его пятикомнатных апартаментах сегодня – единственный в Беларуси мемориальный музей-квартира.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-20

Наталья Мизон:
Наши коллеги-музейщики основали этот музей лишь в 80-ом году, и они старались придерживаться той фактуры, которая здесь находилась. Они создавали экспозицию на основе фотоснимков, кино-фотодокументов. И в двух мемориальных комнатах вы видите именно так, как было при жизни Петра Устиновича Бровки.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-23

Самое притягательное место для современников – кабинет поэта. Вещи на рабочем столе, кажется, всё ещё хранят энергетику хозяина. Именно в этой комнате рождались финальные варианты знаменитых произведений под чутким взором его музы и самого сурового и непреклонного критика – супруги Елены Рыдзевской.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-26

Наталья Мизон:
Она ему помогала, она была первым читателей, редактором. Елена Михайловна была хорошим филологом, она могла даже категорически редактировать его произведения и просить его не писать под Купалу. На экспозиции представлена машинка, на которой Елена Михайловна писала. Сам Пётр Устинович писал только от руки.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-29

Павел Ятин, научный сотрудник сектора учёта и сохранения фонда Петруся Бровки:
Здесь мы видим предметы, которые им помогали в быту – это календари. Один календарь имеет тематическое значение – это календарь 80-го года, который перевёрнут на 24 марта. Это день гибели поэта. Бесконечный календарь – как символ номенклатурности Петра Устиновича Бровки. Есть такое понятие – наркомовские очки, как символ чиновника. Часто мы можем увидеть его на барельефах. В этом зале представлены книги современности Петруся Бровки – здесь есть книги с автографами других коллег-писателей.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-32

Музейный фонд сегодня насчитывает около двадцати пяти тысяч экспонатов. Коллекция становится богаче с каждым годом. И во многом, благодаря родственникам и друзьям поэта. Как признаются сами работники, определить подлинность той или иной вещи – порой настоящий квест. Ведь если нет достоверных фактов, подтверждающих, что предмет имеет какое-то отношение к бывшему хозяину квартиры, добавить его в коллекцию невозможно.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-35

Павел Ятин:
Первый белорусский телевизор марки «Беларусь», модель 1. Она выпускалась в 1954-55 годах. Сам телевизор был тогда большой редкостью. Подарили его коллеги на его 50-летие. Он в пошарпанном таком состоянии, потому что тогда у него было много телевизоров, и этот телевизор уехал на дачу. К нам он попал в 2018 году, когда строители проводили там ремонт. Они позвонили в наш музей и сказали, что: «У нас есть телевизор Петруся Устиновича Бровки».

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-38

Наталья Мизон:
Поэма «Так пачыналася маладосць» Петруся Бровки: интересен это экземпляр тем – он, можно сказать, уникальный, во-первых, он свидетельствует об издании этой поэмы – единственное издание в 1934 году в полном варианте. Так сложилось, что в 1937 году Петру Устиновичу сократить эту поэму с 11 частей до 3. И вот в своём же издании он сокращал поэму, зачёркивал просто некоторые факты, которые в 1937 году нельзя было уже произносить.

«Она могла даже просить его не писать под Купалу». Как работал Петрусь Бровка и что значит вензель SZ на его доме в Минске-41

История, кажется, прочно поселилась на этих квадратных метрах. А за окном всё так же бурлит Минск. Правда, уже совсем другой.

# Достопримечательности Минска # общество # Наталья Мизон # Павел Ятин

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