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«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»

17 июня 2019 13:33
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Новости Беларуси. 900 творческих работ приняли участие в конкурсе «Фронтовой альбом». Он посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших авторов из разных регионов нашей страны 17 июня чествовали в музее истории Великой Отечественной войны. Авторы собирали информацию о своих бабушках, дедушках и знакомых, которые прошли войну. Участники конкурса собирали сохранившиеся фото, награды – это помогло искренне передать истории трагедий и судеб целого поколения.

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-1

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-3

Елена Захарик, победитель конкурса «Фронтовой альбом»:
Анну Устиновну, чью историю я записала, наша семья знает уже давно. В который раз я приводила к ней детей, и она снова и снова рассказывала нам свою историю. И я решила записать ее на диктофон. Для того, чтобы написать эту работу конкурсную, я снова и снова прослушивала эту запись, плакала, снова прослушивала. Пришла в голову мысль записать ее историю в виде писем от дочери матери.

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-6

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
С каждым годом всё меньше становится тех, кто непосредственно был участником этих страшных трагических событий. И, наверное, узнать как можно больше из уст этих людей и из истории своей семьи, прочувствовав это и увидев еще раз, просмотрев фронтовые фотографии, письма, переписку, документы. Это важно для каждой семьи, чтобы сохранить память. А сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир.

Победители конкурса «Фронтовой альбом» получили дипломы и призы. Лучшие работы уже опубликованы на сайте газеты «7 дней».

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-9

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-11

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-13

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-15

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-17

«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»-19

# Беларусь помнит # общество # Елена Захарик # Ирина Старовойтова # Фотофакт

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