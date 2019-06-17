«Сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир». В Минске наградили авторов лучших работ конкурса «Фронтовой альбом»

Лучших авторов из разных регионов нашей страны 17 июня чествовали в музее истории Великой Отечественной войны. Авторы собирали информацию о своих бабушках, дедушках и знакомых, которые прошли войну. Участники конкурса собирали сохранившиеся фото, награды – это помогло искренне передать истории трагедий и судеб целого поколения.

Новости Беларуси. 900 творческих работ приняли участие в конкурсе «Фронтовой альбом». Он посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Захарик, победитель конкурса «Фронтовой альбом»: Анну Устиновну, чью историю я записала, наша семья знает уже давно. В который раз я приводила к ней детей, и она снова и снова рассказывала нам свою историю. И я решила записать ее на диктофон. Для того, чтобы написать эту работу конкурсную, я снова и снова прослушивала эту запись, плакала, снова прослушивала. Пришла в голову мысль записать ее историю в виде писем от дочери матери.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

С каждым годом всё меньше становится тех, кто непосредственно был участником этих страшных трагических событий. И, наверное, узнать как можно больше из уст этих людей и из истории своей семьи, прочувствовав это и увидев еще раз, просмотрев фронтовые фотографии, письма, переписку, документы. Это важно для каждой семьи, чтобы сохранить память. А сохранив память об этих событиях, мы сохраняем мир.

Победители конкурса «Фронтовой альбом» получили дипломы и призы. Лучшие работы уже опубликованы на сайте газеты «7 дней».