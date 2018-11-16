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Улица Карла Маркса станет пешеходной?

16 ноября 2018 21:26
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Новости Беларуси. Такое предложение было озвучено 15 ноября на архитектурно-градостроительном совете Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улица Карла Маркса станет пешеходной?-1

Сейчас на улице Карла Маркса круглосуточно паркуются около полутора сотен автомобилистов, а для пешеходов остаются лишь узкие полоски вдоль дороги. Трафик планируют уменьшить за счет расширения тротуаров и сокращения автополос с трех до одной.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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