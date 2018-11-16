Улица Карла Маркса станет пешеходной?

Новости Беларуси. Такое предложение было озвучено 15 ноября на архитектурно-градостроительном совете Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас на улице Карла Маркса круглосуточно паркуются около полутора сотен автомобилистов, а для пешеходов остаются лишь узкие полоски вдоль дороги. Трафик планируют уменьшить за счет расширения тротуаров и сокращения автополос с трех до одной.