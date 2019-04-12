Здесь жили руководители БССР и гостил Дзержинский. Заглянули во Второй Дом Советов в Минске

Пересечение Ленина и Маркса – адрес Второго Дома Советов в Минске, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

Наталья Мизон, заведующая филиалом ГУ «Литературный музей Петруся Бровки»:

Через эти двери приходили сюда очень много интересных людей: и Шемякин, и Евдокия Лось и Кондрат Крапива.

Это – работа Генриха Гая и адрес проектного бюро архитектора. После революции зодчий был вынужден покинуть его вместе с остальными постояльцами.

Тимофей Акудович:

Этот дом можно назвать самым номенклатурным из всех трёх Домов Советов в Минске, потому что здесь облюбовали себе квартиры и Александр Червяков, и Дмитрий Жилунович, и Голодед, и Мазуров, Пономаренко. То есть все руководители Советской Белоруссии жили именно в этом доме.

Целый месяц, в 1920 году здесь гостил сам Феликс Дзержинский. Номенклатуру позже разбавили академиками и творческой интеллигенцией. Благодаря своим обитателям, это здание сейчас один из рекордсменов по числу мемориальных шильд – целых 9 штук.

Дом и сейчас сохранил атмосферу былых лет. Она застыла и в уникальной плитке, и в стеклянных потолках на лестничных клетках, и в световой шахте.

Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор БНТУ:

Он сделан с такой обслугой хорошей. Неслучайно же потом, когда начали селиться, внутри там, на первом этаже, детские ясли появились.

Эти апартаменты – вне времени! В партийной квартире Петрусь Бровка прожил без малого три десятка лет. Сейчас здесь полным ходом идёт ремонт, а некогда эти квадраты считались по-настоящему элитными. Сюда писатель перебрался из Третьего Дома Советов – где тоже квартировал с семьей.

Наталья Мизон:

Даже в выданном ордере нет номера дома, потому что, когда писали «Третий Дом Советов БССР» – это и так было понятно.

Сегодня здесь находится музей, который носит имя писателя. Наталья Мизон:

Эта квартира была предложена Аркадию Кулешову. Они, кстати, жили рядом – Кулешовы и Бровки – в Третьем Доме Советов. По неизвестным причинам, они отказались и сюда въехали Бровки. Тогдашний председатель Союза писателей Беларуси въехал в этот дом вместе с женой, сыном и тещей.