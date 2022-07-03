«Мы в ожидании концерта». Как жители Могилёва собираются провести День Независимости?

Ну а в День Независимости могилевчан вновь ждет насыщенная программа. С самого утра люди компаниями приезжают к площади Единства. Это место станет центральной ареной праздника. Здесь состоится праздничный концерт, где выступят творческие коллективы Могилева. Следует отметить, что с 1 по 3 июля проезд для подростков до 17 лет бесплатный.

Карина Паркова, ж ительница Могилева: Мы сдали наш последний экзамен по истории Беларуси. Сегодня такой праздник, и я со своими одноклассниками вышла погулять. Это еще один повод собраться и отметить вместе этот праздник.

Ника Завьялова, ж ительница Могилева: Мы в ожидании концерта, который будет на площади. Там выступают наши друзья, мы хотим их поддержать, придем все вместе и посмотрим.

Дарья Марина, жительница Могилева:

Беларусь не является моей родной страной, но за те семь лет, которые я тут прожила, понимаю, что она стала мне вторым домом. Я очень благодарна этой стране и людям, которые тут живут. Благодарная белорусам, потому что они очень добрые, очень отзывчивые. В Беларуси очень чисто. Я считаю, что эта страна делает очень много не только для ее жителей, но и для тех, кто просто сюда приезжает.

После обеда жители Могилева ждут в гости «Национальный академический концертный оркестр Беларуси». А чуть ранее в парке «Подниколье» состоится большой семейный праздник со спортивными эстафетами, танцами, квестами, фудкортами и разными забавами для детей. Не будут скучать и взрослые. Для тех, кто готов учиться чему-то новому, – город мастеров, где лучшие ремесленники могилевского региона поделятся секретами создания настоящих шедевров.