«Она когда-нибудь рухнет. Коней надо спасать». Репортаж СТВ о разваливающейся конюшне в Старобине

Новости Беларуси. В Солигорском районе закрылся конно-спортивный клуб, но расстаться с четвероногими в хозяйстве не смогли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За лошадьми ухаживают в условиях разваливающегося здания. Параллельно ищут тех, кто поможет построить новое. Желающих обучаться верховой езде вроде бы много, но они не покрывают всех затрат. С финансовой стороны конный клуб приносил сплошные убытки.

Но можно ли буквально все оценивать только с точки зрения прибыли? Тем более, когда речь о лошадях – единственных существах, которые дарят подлинное чувство полета? Человек уже больше 100 лет изобретает машины, самолеты и, тем не менее, все еще садится в седло. Виктория Ходосок отправилась в городской поселок Старобин, чтобы узнать дальнейшую судьбу лошадей. Их кому-то отдадут, спасут, или все-таки скакуны окажутся на мясокомбинате?

Виктория Ходосок, СТВ:

А вот так конюшня выглядит изнутри. Здесь находятся 14 лошадей. Работники говорят, что постройка в аварийном состоянии, поскольку крыша уже обвисла.

Андрей Чудеса, заведующий молочно-товарной фермой ОАО «Старобинский»:

Она когда-нибудь рухнет. Коней надо спасать, надо выводить, надо строить что-то.

Александра, бывший ученик конноспортивного клуба:

Лошадь молодая, 2013 года. Наскочила глазом на колышек деревянный.

Запутанные нити в истории старобинской конюшни туго сворачивают в клубок детальные подробности происходящего. Тем самым пытаясь в удобный момент завязать узел в катушке разыгравшегося дела.

Жеребцу Аргентуму всего пять лет. Верховая лошадь ростом с метр семьдесят, спортивного телосложения и уже без одного глаза.

Андрей Чудеса:

Играючи они, здесь, в загоне. Видите, деревянный загон? Мотанула головой, да где-то и воткнула себе в глаз. И потихоньку, по кусочкам вытащили. А что там осталось… Кто мог подойти к нему и посмотреть, что там действительно осталось?

Александра:

Местный ветеринар два часа боролся без общей анестезии, под местными какими-то анестетиками. Она пыталась вынуть этот колышек из него, из головы, из глаза. Что-то получилось. Ему нужна операция. И нужны средства для того, чтобы сделать эту операцию.

Содержать лошадей для местной фермы – дело недешевое. По словам работников, одни сплошные убытки. Находить финансы приходится не только на лекарства и еду животным: электричества в старой постройке теперь нет. В целях безопасности.

Виктория Ходосок:

В принципе, оно нужно?

Андрей Чудеса:

Электричество? Нет!

Виктория Ходосок:

То есть можно обходиться без электричества?

Андрей Чудеса:

Можно. Конюх находится здесь в светлое время суток. В ночное здесь сторож обходит.

Летом 2017, после ухода наставника, прекратили проводить и занятия верховой ездой. Уроки когда-то давала тренер, она же – зоотехник. Сегодня ученики всячески пытаются помочь лошадям.

Александра:

Минус этой конюшни в том, что она холодная. Температура на улице и в конюшне не сильно отличаются. И там сквозняки.

Он слепой и не двигается. Все лошади двигаются, а он – нет, поэтому он мерзнет. Вообще, конюшня дырявая, поэтому сквозняки. Лошади больше всего бояться сквозняков.

Александр Антонович, главный доктор ОАО «Старобинский»:

Оно совершенно не нужно. Вы бы еще принесли диван, сюда им поставили. Хай бы уже на диване спали. Опилочки им подостланы, каждый день убираются, навоз каждый день выносится и вывозится. У них сухо, чисто и аккуратно.

Тасовать колоду судьбы уже четырнадцати лошадей решились еще несколько лет назад. В общем, разработали проект новой конюшни с манежем, подсчитали сумму и начали поиски состоятельного спонсора.

Александр Лаптик, первый заместитель председателя Солигорского райисполкома:

Данный проект оценивается порядка 1 миллиона 200 тысяч белорусских рублей. Было выдвинуто предложение изыскать эти деньги в районном бюджете, но, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день районный бюджет не в состоянии профинансировать такой инвестпроект. На сегодняшний день пока желающих нет. Она находится на территории животноводческого комплекса. Что тоже, кстати говоря, неправильно.

Еще один вариант развития сценария – продажа подопечных другим хозяйствам или в частные руки. Такая версия пока отпадает. Нам удалось встретиться с хозяйкой табуна.

Татьяна, директор ОАО «Старобинский»:

Сколько лошадей вы хотите спасти на продажу? Не продаем мы. Вы знаете, сколько этих звонков другой раз? Что аж плакать хочется другой раз от этого всего. Почему идет такой ажиотаж? Я им сказала, что покуда не будет принято решение о том, будет строиться конюшня, не будет, ни одной головы лошади я населению не продам. И в любом случае, если будет принято решение о том, что будет строиться конюшня или не будет, если не будет, я тоже населению ни одной головы лошади не продам. Я их продам оптом тому конному клубу, кто заберет. А не я сегодня хорошую отдала, а потом с плохими куда, на мясокомбинат?

Валерия, бывший ученик конноспортивного клуба:

Лошадь требует разнообразного питания. Это не только овес и сено, это, например, витаминно-травяная мука. Отруби пшеничные – естественно, они водой разбавляются. Также, например, едят шрот – это подобие халвы, только без сахара.

Лошади в идеале нужна плюсовая температура зимой. У нас здесь температура постоянно близка к плюсовой. Тепло из котла по трубам всегда проходит вдоль стойл лошадей.

Для лошадей это райские кущи с all inclusive: кормушки с сытным рационом, денники с опилками, внутри – на градуснике плюс. Слепой Гладиатор и одноглазый Аргентум о таком пока что могут только мечтать. И то у пострадавшего на это немного времени…